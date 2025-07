La nueva CURP biométrica será reconocida oficialmente a partir del 16 de octubre

No sustituirá a la credencial del INE

Es un trámite voluntario y gratuito, aclara Gobernación

La Secretaría de Gobernación informó que la nueva CURP biométrica no sustituirá a la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE) y que su expedición será completamente voluntaria y gratuita a partir del 16 de octubre próximo.

Sin embargo, todas las dependencias gubernamentales estarán obligadas a aceptarla como medio válido de identificación oficial, en caso de que el ciudadano opte por utilizarla.

Las personas que decidan tramitarla podrán hacerlo de manera digital o en módulos del Registro Nacional de Población (Renapo) y en los del Registro Civil, informó la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien afirmó que es un trámite voluntario y gratuito, en el que está garantizada la seguridad de la información.

Al presentar los avances de la puesta en marcha de la reforma a la ley en materia de desaparición y búsqueda, destacó que con la CURP biométrica se busca tener un registro nacional “más completo, que no solamente incluya a las personas de 18 años en adelante, como es actualmente la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE)”, sino también a los infantes. Se trata, dijo, de tener registros desde el nacimiento.

La recopilación de datos, explicó, se realizará en estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales y el Renapo será la autoridad responsable de administrar esta plataforma.

Rodríguez Velázquez resaltó que la CURP biométrica no sustituirá a la credencial del INE ni se le pedirá el padrón al instituto, ya que será un documento nacional para trámites y servicios, pues “al tener asociada la fotografía y las huellas dactilares contará con elementos que permitan reconocer a las personas de manera más fácil y segura. Además de que servirá para que niñas, niños y adolescentes cuenten con una identificación oficial”.

Enfatizó que para garantizar la seguridad y mitigar los riesgos de hackeos, se han instrumentado “múltiples medidas de protección y protocolos de actuación, como el contar con infraestructura de seguridad en diversos niveles de control y acceso, la cual es monitoreada las 24 horas, los 7 días de la semana por personal de Renapo.

Asimismo, se realizan auditorías periódicas en los sistemas operativos y bases de datos, pruebas de seguridad y simulaciones de ataques que permitan evaluar la efectividad”.

Plan piloto

Por su parte, el titular del Renapo, Arturo Arce, adelantó que ya se lleva a cabo un plan piloto en el que han participado 145 mil personas y se tiene un potencial de datos de 23 millones de ciudadanos.

Para el trámite digital, explicó que se podrá realizar a través de la plataforma de la aplicación de LlaveMX, la cual administra la Agencia de Transformación. La persona podrá hacer su registro y verificarlo. “Se realizará una confronta de la información para ver si existen otros datos que ya hayan sido entregados en alguna o otra institución, por ejemplo, al SAT o la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de pasaportes”.

En caso de que sea positivo se pedirá el consentimiento del titular para que dicha información sea transferida al Renapo y con ello no habrá necesidad de que acuda a un módulo a la toma de datos biométricos.

En cuanto a los requisitos para el trámite dijo que las personas mayores de edad deberán presentar la CURP certificada y una identificación. En el caso de los menores de edad tener CURP certificada y una identificación del padre, madre o tutor, además de que sus biométricos tendrán que estar ligados al de quien ejerza la patria potestad.

La secretaria Rodríguez Velázquez acotó que este año se tiene planeado adquirir equipos en los registros civiles de los estados para la captura de los datos biométricos. “El Gobierno de México está preparado para llevar a cabo este proceso por lo que trabaja de forma coordinada con los estados, también con la Agencia de Transformación Digital para tener las herramientas que garantizan este derecho”.

Desaparición e identificación de personas

Cuestionados respecto a cómo ayudarán estos datos o se trabajarán en relación con el universo de personas desaparecidas contabilizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que supera las 120 mil, así como las más de 70 mil que se reconocen como fallecidas y no identificadas, las autoridades aseguraron que se está definiendo, porque en realidad no cuentan con un número exacto.

“Justamente la reforma a lo que obliga es a que todas las autoridades responsables, hay estados donde los Incifos y Semefos dependen de la Secretaría de Salud, otras de los tribunales superiores de justicia y hay diversas autoridades responsables… Ahora cualquier autoridad que sea responsable tiene que entregar esta información, incluso hay panteones forenses y fosas comunes, y fosas individualizadas que tienen datos y otras sin datos, no podemos dar un número, pero justo la reforma busca atender esa pregunta”, indicó Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos.

Riesgos de la vigilancia masiva con la CURP biométrica

Especialistas y organizaciones cuestionaron, antes y durante la aprobación de las reformas, que un acceso irrestricto a todas las dependencias de seguridad y procuración de justicia a datos biométricos implicará riesgos importantes para la seguridad.

14 asociaciones civiles, entre ellas Artículo 19, R3D, Data Cívica, Fundar, Amnistía Internacional, Elementa DDHH y Equis Justicia, señalaron en un comunicado conjunto que a pesar de las denuncias sobre inminentes violaciones a los derechos humanos y la exigencia ciudadana de que se abriera el diálogo, el paquete de reformas implicaba una amenaza directa para los derechos humanos y la legalización de la vigilancia masiva por parte del Estado.

