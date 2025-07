Regresan subastas de bienes robados al pueblo por la corrupción

Del 25 de julio al 6 de agosto, la primera

Lo que se recaude irá en beneficio de Centros de Salud y Hospitales de los municipios que más lo necesitan

El gobierno de México, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), anunció que, del 25 al 6 de agosto, se realizará la primera subasta en línea del año a través de la página https://subastas.indep.gob.mx, donde se pondrán a la venta 218 bienes inmuebles y 145 mil 429 bienes muebles como vehículos, casas habitación, locales comerciales, joyas, maquinaria, terrenos, además de algunos activos financieros.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los recursos obtenidos de esta primera subasta serán destinados para beneficiar en temas de salud a los municipios del país que más lo necesitan, particularmente en Centros de Salud y en Hospitales.

“Todos estos recursos que se obtienen de las subastas de estos bienes confiscados, en este caso lo vamos a destinar a temas de salud en los municipios que más lo necesitan en el país”, puntualizó en conferencia la conferencia de prensa: “Las mañaneras del pueblo”.

Anunció que el próximo 7 de agosto, se informará cuánto fue recaudado.

La directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, destacó que los bienes que serán subastados se obtienen de procesos judiciales, embargos, transferentes, mandatos, aseguramientos o por el abandono de los mismos, particularmente del crimen organizado.

Explicó el proceso para participar en esta primera subasta en línea:

1.Inscribirse o actualizar documentos en el Registro Único del INDEP, en el portal registrounico.indep.gob.mx, que al día de hoy tiene 7 mil personas registradas y 6 mil 400 más están en proceso de acreditación. Para ello es necesario contar con Identificación Oficial, CURP, Constancia de Situación Fiscal, Comprobante de domicilio y en caso de que aplique Acta Constitutiva o Poder Notarial.

Consultar la convocatoria y las bases de venta. Entrar al listado de bienes e identificar aquellos de interés. Pagar garantías. Realizar ofertas.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que de los bienes confiscados al crimen organizado también se realizan los Tianguis del Bienestar, que tienen como objetivo devolverle al pueblo lo que por derecho le corresponde y en la reciente edición realizada en Guerrero y Oaxaca, del 3 de junio a la fecha, se han entregado 1 millón 463 mil 465 bienes y 63.2 toneladas de artículos a 35 mil 797 familias pertenecientes a 74 comunidades de 16 municipios de estos estados; esto con la participación de 854 servidores públicos.

En Guerrero, se beneficiaron a 22 mil 204 familias en 15 comunidades de 6 municipios y en Oaxaca, a 13 mil 593 familias de 59 comunidades de 10 municipios. Además, anunció que las siguientes ediciones del Tianguis para el Bienestar se realizarán en Guerrero, del 4 al 6 de agosto en el municipio de Ayutla de los Libres y del 7 al 8 de agosto en Tlapa de Comonfort.

Hasta las últimas consecuencias, combate al huachicol fiscal: Sheinbaum

A pregunta sobre el video difundido el miércoles en redes sociales por parte de la embajada de Estados Unidos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que en el combate al huachicol fiscal “¡vamos a llegar hasta las últimas consecuencias!”.

Demandó a quienes han sido parte de esa práctica a pagar los impuestos correspondientes; a la par, reconoció que el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, haya admitido ayer su parte en este delito al aceptar en una publicación que existe una red que involucra a refinerías de su país.

La mandataria resaltó: “Llama la atención, hubo una serie de detenciones que se hicieron en Estados Unidos hace algunos meses. Lo que publica —la embajada en la plataforma X— es la red de huachicol donde está incorporado también el delito en Estados Unidos, llama la atención porque a veces hay muchos funcionarios del gobierno estadounidense que parece que (creen) que todo está del lado de México.

“Y en este caso, lo que llama la atención es que ellos ponen la red donde involucran refinerías en Estados Unidos. Es parte de las investigaciones. Ahí mismo, dicen que estamos trabajando conjuntamente. Ese es un ejemplo de cómo se puede colaborar y cooperar para atender un delito tan grave como huachicol fiscal”.

Afirmó que las investigaciones sobre el denominado huachicol fiscal están dando mucha información.

“¡Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias! Las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal», reiteró.

Reducción de 50% en tráfico de fentanilo hacia EU

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que de octubre del año pasado a la fecha hay una reducción de 50 por ciento en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos por parte de organizaciones del crimen organizado. Resaltó que esa baja en el paso ilegal de esa sustancia es reconocido incluso por las propias autoridades estadunidenses.

“¿Qué quiere decir, eso? Que se incauta más fentanilo en México y ya no cruza a Estados Unidos. ¿A partir de qué? De toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver con este grupo delictivo (Cártel de Sinaloa), sino con distintas acciones que se están haciendo, y no sólo es fentanilo, también metanfetaminas”, apuntó.

La jefa del Ejecutivo resaltó que en lo que va de su sexenio se han destruido mil 193 laboratorios de metanfetaminas en diversos puntos del territorio mexicano.

“Eso también ha implicado una afectación, se estima de alrededor de 43 mil millones de pesos al crimen organizado de las incautaciones, detenciones e incautaciones de armas de fuego”, planteó.

Esto, dijo, es parte del trabajo que realizan las autoridades mexicanas y también de la colaboración con Washington, que es fundamental que cumplan con su parte en la lucha contra el crimen organizado.

“Buscamos que del otro lado también hagan su parte, no sólo es parte del trabajo que hacemos de este lado, sino del trabajo que se tiene que hacer del otro lado de la distribución de drogas en las ciudades de Estados Unidos, la venta ilegal de fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. Eso lo tienen que hacer ellos”, concluyó.