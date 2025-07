La obra multipremiada “El Hilador” de vuelta en el Teatro Helénico

Once Once Producciones presenta

Corta temporada: del 23 de junio al 29 de septiembre

Por Isabel Violeta

“El Hilador”, obra multipremiada producida por Jimena Saltiel para Once Once Producciones, regresa al Teatro Helénico con una breve temporada todos los lunes a las 20:00 horas, hasta el 29 de septiembre.

Escrita y dirigida por Paula Zelaya Cervantes, la puesta en escena está protagonizada por Ana González Bello, Evan Regueira y Marcos Radosh. La historia narra el imperfecto pero conmovedor romance entre Elena y Quirón, una pareja que habita un mundo fantástico. Ella adora las cosas luminosas. Él, asistente personal de La Muerte, sólo puede estar con ella cuando alguien fallece. Tras cometer actos altamente sospechosos, moralmente cuestionables y completamente comprensibles, Quirón y Elena deciden escapar de su cuento para huir al mundo real, con la esperanza de poder, al fin, estar juntos y llevar una vida normal.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la productora Jimena Saltiel compartió cómo llegó el proyecto a sus manos: “Paula Zelaya Cervantes era estudiante en Canadá cuando escribió esta obra con apenas 22 años. El texto originalmente funcionaba en inglés, hasta que ella comenzó a trabajar conmigo como productora. Paula entiende profundamente el teatro desde todas sus áreas. Hicimos varios proyectos juntas y me explicó que lo suyo era la dramaturgia. El texto me encantó porque tiene todo lo que me gusta del teatro: una imperfección muy rica en los personajes y, además, habla sobre el propio teatro y cómo las historias nacen y mueren cada noche.”

La obra participó en un festival en Vancouver, donde tuvo gran éxito y recibió varios premios. Ese impulso los llevó a estrenarla en México. Sobre esta segunda temporada, Saltiel nos contó: “Lo más complejo fue volver a montarla después de siete años de su estreno. Aunque solo son tres personajes, en la producción estamos muchas manos involucradas, con largas horas de montaje de iluminación. Este es un formato grande que se presenta solo una vez a la semana, por lo que en cada función hay que montar y desmontar todo nuevamente.”

Por otro lado, confesó haberse identificado con la historia en diversas ocasiones: “Creo que he encontrado algo… o todos hemos encontrado mucho en los personajes, sobre todo en lo relacionado con el amor. Cómo se genera el enamoramiento o cómo se desvanece. La obra toca lo que sucede en una pareja, una transformación entre la luz y la oscuridad que todos experimentamos. Me identifico con eso, y con mi amor al teatro.”

Para Saltiel, la magia de esta obra reside en que: “Gracias a El Hilador entendí el concepto de suspender la incredulidad. Le ponemos pausa al escepticismo. Tiene este juego donde un trapeador puede ser una maestra o un abanico convertirse en un ganso. El público juega con nosotros.”

El mensaje que busca transmitir esta producción es claro: “Me gusta el mensaje sobre la imperfección. Nos permite aceptar que todos tenemos una parte luminosa y otra oscura que comete errores. Pero, sobre todo, resalta el amor por estar en una butaca. Ir al teatro es un viaje del que no vuelves siendo el mismo.”

Vale la pena destacar que se trata de una corta temporada con solo diez funciones restantes, por lo que la productora invita al público a no perder la oportunidad: “Nos tomó siete años volver a montarla, y no sabemos cuándo podremos regresar. Por el momento, no hay planes para otra temporada.”

Apta para todo tipo de audiencias. Los boletos están disponibles en las taquillas del teatro o a través de su página web.