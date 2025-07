El punto es que no le hacen caso

TRAS LA PUERTA DEL PODER: Roberto Vizcaíno

“Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía”, reiteró durante la mañanera de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el vacío de la indiferencia de los suyos.

Luego, con cierto hastío, consideró que el tema de los viajes VIP por países de Europa y Oriente de algunos de los más sobresalientes personajes de la cúpula de Morena ya se convirtió en una campaña de la derecha y de algunos comentocratas.

Antes, había dicho que hoy la diferencia es que no es como en el pasado.

“Nada de aquellos gobernantes que se cuidaban con guaruras, que nunca estaban cerca de la gente”.

El caso es que las fotos y videos captados con celulares en hoteles exclusivos de Portugal, España, Francia, Italia, Grecia y Japón, de morenistas connotados, chocan con lo que ella pregona.

Los ideales del presidente Benito Juárez en boca de la mandataria simplemente no son retomados por aquellos renombrados cuadros de Morena que disfrutan de las mieles de sus posiciones familiares y públicas.

“A nosotros no se nos olvida de dónde venimos, porque quien se olvida de dónde viene no sabe a dónde va, se olvida su camino”, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo en un obvio intento por conmover e invitar a los viajeros VIP de la 4T a retomar el camino de la medianía juarista.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre… quiere decir (les recordó) que el gobernante tiene que estar siempre cerca del pueblo”.

Un buen intento que tampoco recortó estancias de ninguno de los viajeros de Morena por el mundo desarrollado.

La semana anterior se difundió una foto de Andrés Manuel Andy López Beltrán -hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena-, mientras vacacionaba acompañado de un socio de “El Clan” por Tokio, Japón.

Antes de él, otras figuras de Morena fueron fotografiadas en hoteles de lujo en Europa, como el diputado Ricardo Monreal Ávila, en Madrid; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Lisboa o el ex panista y frustrado y repudiado morenista Miguel Ángel Yunes Márquez -junto a su padre Miguel Ángel Yunes Linares, muy cercano al amparo y bendiciones de Adán Augusto López, el vapuleado líder de Morena en el Senado-, en Capri, Italia…

Bueno, como el colmo, a esa la lista de viajeros Vips del oficialismo se sumó el diputado local pluri el ex priísta y ex panista y ahora legislador pluri por el Verde Ecologista, el oaxaqueño Samy Gurrión Matías, presidente del Congreso de Oaxaca, a quien su novia balconeó al subir a redes fotos de su viaje con todo y familia por Francia y Grecia, departiendo en el Restaurante La Guérite en Cannes y en Cavo Tagoo en Mykonos, Grecia, luciendo un reloj Patek Philippe de oro macizo valuado en 3.5 millones de pesos y en un BMW Z4 M40i de 1.5 millones de pesos.

¿Gobierno en crisis fiscal? ¡para nada!: Sheinbaum

La duda le cayó ayer a la presidenta Sheinbaum Pardo como algo inaceptable.

-…hay muchas versiones de que su gobierno “ya enfrenta una crisis fiscal”, incluso mencionan que “ya no hay ni para pagar los salarios en muchas dependencias de gobierno”… ¿Es así?

-“¡Claro que no!…

“A ver, por ahí están los datos económicos… si hubiera una crisis de recursos, de caja… de liquidez… no estaría el peso como está frente al dólar…

“No, las finanzas públicas, están muy bien…

“La recaudación de este año es récord: a julio del 2025 -el 2024 iba en 221 mil-, vamos en 429 mil millones de pesos… y de eso, aduanas son como 150 mil millones adicionales de recaudación…”, indicó.

En aduanas consideran que podrán aportar 400 mil millones de recaudación adicional al cierre de este año.

¿Adán Augusto firme en el Senado? ¡sí!: Claudia

En cuanto a si considera que Adán Augusto López sigue firme en el liderazgo de Morena en el Senado, la mandataria afirmó que sí.

Afirmó que hasta el momento no existe investigación ni expediente judicial abierto en su contra y sí su disposición de acudir a responder ante autoridad alguna que lo requiera sobre el tema de la vinculación de su ex secretario de Seguridad, durante su gestión como gobernador de Tabasco, con el crimen organizado.

Pidió a medios reconocer que el de Adán Augusto López y su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, no es para nada similar al de Genaro García Luna con el presidente Felipe Calderón, porque el primero es un caso abierto por el actual gobierno.

“El que fue el secretario de Seguridad en Tabasco tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía del estado de Tabasco, y nosotros estamos colaborando en lo que se necesite para su detención…

“Y las investigaciones deben seguir, pero con base en pruebas, no con base en presuntos o en linchamientos mediáticos.

“La UIF la semana pasada congeló cuentas de empresas vinculadas con esta persona.

“Nosotros tenemos una responsabilidad, pero es responsabilidad en todos sentidos, es decir, tienen que seguir las investigaciones y no se puede acusar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario.

“Es importante, porque ahora toda la derecha está con este tema… y no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario… y no hay ninguna investigación contra el senador”, reiteró.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa