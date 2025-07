El constructor del Tabasco moderno y formador DE AMLO

Una notificación de uno de los más calificados historiadores de Tabasco me recuerda que además de Tomás Garrido Canabal y Carlos A. Madrazo Becerra, hay otro gobernante calificado como lo mejor de Tabasco.

Se trata de Enrique González Pedrero, quien gobernó esa entidad entre el primero de enero de enero de 1983 al 14 de diciembre de 1987, por lo que dejó inconcluso su mandato. Lo hizo porque fue requerido por su partido, para sumarse a la candidatura presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

González Pedrero se ganó el reconocimiento de sus gobernados y de sus colaboradores, quienes lo distinguían con el mote de “maestro” y lo fue, ya que fue maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la que, incluso fue director.

Como gobernante se encargó de unificar al estado, por medio de puentes, ya que la entidad por su geografía encontraba dificultades para integrarse al continente macizo.

Solamente 17 municipios, pero los más de ellos distantes unos de otros, por la cantidad de ríos que los separaban, los que se cruzaban con pangas o pequeñas embarcaciones.

Si Leandro Rovirosa Wade logró que la riqueza del petróleo fuese compartida con el gobierno de Tabasco, González Pedrero consiguió administrar y llevarla a sus gobernados.

Se distinguió por dotar a Tabasco de un plan de desarrollo a largo plazo y sembrar otra forma de gobernar, distinta a la tradicional de los priistas, aunque militaba en ese partido.

En Tabasco se le recuerda con cariño, aunque sin llegar a la devoción que se tiene a Garrido Canabal y Madrazo Becerra.

De lo que también se acuerdan los tabasqueños es que durante la administración del “maestro” se fogueó una serie de personajes políticos, todos ellos jóvenes que abrevaron de su cultura y de su habilidad política, algunos de los cuales la supieron aprovechar y otros la desperdiciaron, llegando a deshonrar el legado.

Entre los más notables se encuentran, Andrés Manuel López Obrador, dos veces frustrado aspirante al gobierno del estado, quien incluso trató de ser su sucesor, sin conseguirlo.

López Obrador siempre lo consideró su “maestro” y tuvo especial deferencia con él, al igual que otros de sus colaboradores.

El tres veces senador (hoy lo es nuevamente), José Antonio Álvarez Lima fue otro de sus discípulos, sin ser tabasqueño, al igual que Roberto Salcedo Aquino, ex secretario de la Función Pública federal.

Sin embargo, el grueso de políticos tabasqueños de los últimos 30 años se formó a su lado y de ser priistas se pasaron al equipo de López Obrador, en gran número.

Destacan Humberto Domingo Mayans, dos veces senador y ex consejero de Pemex; José Eduardo Beltrán, ex consejero de Pemex y uno de los primeros que respaldaron a AMLO; César Raúl Ojeda, tres veces candidato al gobierno de Tabasco y actual funcionario de Pemex. Otros más que no siguieron a AMLO lo son Fredy Chablé, ex diputado federal y ex dirigente estatal del PRI; Gustavo Rosario, ex diputado federal, local y ex alcalde de Centro (Villahermosa), además de Pedro Jiménez León, ex diputado federal y ex secretario general de MC, entre otros.

Claro que los tabasqueños lo recuerdan, aunque muchos lo catalogan como el que empoderó a Andrés Manuel López Obrador y eso no les gusta.

En esta formación no encajan Adán Augusto López ni Javier May, ya que eran demasiado jóvenes en esa época.

Los periodistas siguen siendo amenazados por todos aquellos que no gustan de que sus arbitrariedades sean notificadas. Ese es el caso del periodista Pascual Alvarado Maldonado, autor de la columna Polvaredas de la Laguna del diario El Vocero de la Laguna, quien se encuentra amenazado, sin que autoridad alguna atienda sus reclamos.

