Celerina Patricia Sánchez escribe para que la lengua Tu’un Savi siga viva

Para fortalecer la identidad lingüística y cultural

Trabaja en tres poemarios en lengua mixteca, con traducción al español, como parte de su proyecto del SNCA

Desde Mesón de Guadalupe, San Juan Mixtepec, Oaxaca, la voz de Celerina Patricia Sánchez Santiago construye puentes entre la memoria ancestral y la creación contemporánea.

Poeta, narradora oral, traductora y promotora cultural, Celerina trabaja en tres nuevos poemarios en lengua tu’un savi (mixteco), acompañados de su versión en español, como parte de su proyecto beneficiado por del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) 2024 de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

“Escribir en mi lengua es una forma de decir: aquí estamos, aquí seguimos”, expresa la autora en entrevista. Su proyecto, explica, se articula en tres etapas: un poemario infantil, otro juvenil y uno dirigido al público adulto. “Quiero que cada etapa de la vida tenga acceso a la poesía en nuestra lengua. Empezamos con los niños, porque muchas veces no tienen material para aprenderla, y porque es ahí donde sembramos la raíz”.

Memorias de los pasos es el título del primer volumen, que contiene 50 poemas para el público infantil y que entregará en 2025. “Me interesa mucho el pensamiento infantil. Crear desde ahí es también recordar a la niña que fui, despertar a ese ser que habita en todas y todos nosotros”, comenta.

“Mi sueño es que llegue a niñas y niños hablantes de las variantes del tu’un savi. Que puedan decir: esta lengua también escribe, también canta”.

Una literatura del tránsito

El segundo poemario, titulado Ichitsana, Camino Antiguo, abordará el proceso de crecer en medio de dos culturas. “Es una exploración de lo que vivimos como jóvenes indígenas cuando habitamos dos mundos. Habla del desconcierto, de la búsqueda, de lo que significa ser Ñuu Savi en un contexto intercultural”, comparte.

Mientas que el tercero tratará de la experiencia adulta desde una mirada crítica y reflexiva. “Es un intento de narrar los procesos históricos de los pueblos indígenas, los puentes que se construyen entre lenguas, entre resistencias, entre memorias. Hablo de lo que nos atraviesa, de lo que nos ha marcado y de lo que podemos transformar”.

La lengua como resistencia

De acuerdo con la creadora, traducir poesía no es una tarea sencilla y menos cuando se trata de palabras que en español no existen. “La traducción implica interpretación. Hay conceptos, metáforas, contextos que no se comparten entre las lenguas, entonces hay que buscar maneras de hacerlos entender. Traducir desde el tu’un savi al español es también un acto poético”, afirma.

Para Celerina, la escritura es una forma de revitalizar la lengua, pero también de dignificarla: “Durante mucho tiempo nos dijeron que nuestras lenguas no servían, que no se podían escribir, que no tenían historia. Pero nuestros pueblos fueron quienes inventaron la escritura ideográfica. Los códices están ahí, como testigos de nuestro pensamiento. Hoy nos toca retomar ese camino”.

Aunque reconoce que los esfuerzos por fortalecer las lenguas indígenas han cobrado fuerza, también advierte que la desaparición no se ha detenido. “En las comunidades todavía se piensa que es mejor hablar inglés o español, porque la lengua originaria ‘no sirve’. Pero eso es resultado de siglos de discriminación. Por eso escribir, crear y compartir en nuestras lenguas es tan importante. Es una forma de decir: tenemos cultura, tenemos palabra, tenemos futuro”.

Además de su trabajo como escritora, Celerina impulsa un proyecto de enseñanza oral del tu’un savi en tres comunidades. “Trabajamos con las madres, con los niños, en círculos donde se aprende desde la palabra compartida. Es un esfuerzo pequeño frente al país, pero es el grano de arena que podemos poner”.