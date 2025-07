The Lumineers, una noche de Folk y música nueva regresa a México

Preventa Banamex: 31 de Julio 11:00 AM

La cita es el 18 de octubre como parte de su gira AUTOMATIC World Tour

Tras una larga espera, el folk rock revivirá con el regreso de The Lumineers a Ciudad de México el próximo 18 de octubre como parte de su gira AUTOMATIC World Tour, en donde se dará vida a su aclamado álbum Automatic (2025). Una experiencia bien balanceada entre música y emoción que nos recuerdan por qué The Lumineers es una de las bandas más exitosas e influyentes de su generación.

Pepsi Center abrirá sus puertas en este concierto, capturando la esencia de uno de los grupos más versátiles, el cual ha sabido llevar su música a un plano más elevado, a través de la autenticidad, lo emocional y la conexión con su público.

Este año sorprendieron con el lanzamiento de Automatic (2025), un álbum que los consolida como protagonistas de la escena internacional, explorando no sólo nuevos sonidos, sino también destacando su madurez lírica en grandes piezas como “Same Old Song” y “Plasticine”, alcanzando 24 éxitos número uno en múltiples formatos de radio, y ha obtenido más de 6 mil millones de reproducciones y vendido más de 1.5 millones de álbumes sólo en EE. UU.

Aunque las canciones exploran nuevos terrenos, tanto musical como temáticamente, todo suena muy a The Lumineers: los estribillos altísimos y los temas sombríos envueltos en vibrantes melodías. Jeremiah Fraites ha referido sobre el álbum: “La gente que cree que nos tiene calados, se sorprenderá”. Mientras que el guitarrista y líder Wesley Schultz, dice que el proceso de composición y grabación implicó mucho “avanzar a tientas en la oscuridad”. Automatic es un álbum cercano y honesto que devela el proceso creativo del dúo Fraites – Schultz, quienes han expresado lo profundamente conmovidos que se sienten con este proyecto y la emoción que les produce interpretarlas frente a su público.

Más allá de la música, The Lumineers son grandes impulsores sociales, defendiendo la sostenibilidad ambiental y apoyando causas como los derechos humanos, la salud mental juvenil, la educación musical y la erradicación del hambre. Su evento benéfico Colorado Gives Back durante la pandemia de COVID-19 recaudó fondos cruciales para los trabajadores de la música. Ahora, con su gira AUTOMATIC World Tour, The Lumineers continúa cautivando a las audiencias mientras construyen un legado de creatividad, defensa e impacto.

Desde su aclamado debut homónimo The Lumineers (2012), el grupo ha logrado hitos increíbles: veinticuatro éxitos número uno, miles de millones de reproducciones, giras mundiales abarrotadas, lanzamientos multiplatino, nominaciones a los Grammy y, lo más importante para los miembros principales Jeremiah Fraites y Wesley Schultz: numerosas canciones queridas y atemporales que unen generaciones.

Luego de su exitosa gira mundial de 2022, BRIGHTSIDE World Tour, donde atravesaron 120 ciudades, 29 países, 6 continentes y alcanzaron 1.1 millones de entradas vendidas -gira documentada en el filme Live from Wrigley Field-, The Lumineers regresa de forma arrasadora para conectar nuevamente con su público mexicano. La Preventa Banamex llegará el próximo jueves 31 de Julio a las 11:00 a.m. y, un día después (primero de agosto), los boletos se podrán adquirir en la venta general a través de www.ticketmaster.com.mx o en las taquillas del inmueble.