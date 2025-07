¿Cuánto gana Andy?

DE FRENTE Y DE PERFIL RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

La pregunta se volvió muy popular durante el sexenio en que gobernó Andrés Manuel López Obrador y era recurrente cuando se complicaban las preguntas que se hacían sobre el curso de la administración.

La respuesta era concreta: ¿cuánto gana Loret de Mola? Increpaba el entonces jefe del Ejecutivo, sabedor de que no tendría respuesta a ello, se soltaba una carcajada y pasaban a otro asunto.

Ahora toca al pueblo preguntar: ¿Cuánto gana Andy? Sería prudente saber cuánto gana el secretario de Organización de Morena, para conocer si le alcanza o no su salario para realizar el viaje lujoso en el que actualmente se encuentra.

Y como ocurría con el desconocimiento del salario de Loret de Mola, al que le acomodaban cifras estratosféricas, según el cálculo que se le aplicaba, vale la pena decir que los salarios de dirigentes de partidos no son de ninguna manera escandalosos, a no ser que se tengan otros datos.

Andrés Manuel López Beltrán se encuentra de viaje de placer en Japón y el solo traslado en avión al país del sol naciente es costoso y más si el hospedaje sucede en un hotel de lujo y las compras que se realizan son de marcas selectas.

Se requiere de buenos ahorros o de un salario elevado para darse esos lujos, pero también para conocer de dónde saca sus recursos el “cachorro” del segundo piso de la 4T.

Andy como no le gusta que lo conozcan es un personaje sumamente discreto en su actuar, tanto que no le gustan las aglomeraciones como la del Consejo Político de Morena, al que decidió no asistir, con todo y que su cargo dentro del partido es de vital importancia. De igual forma actuó en Durango donde tuvo su primera misión de importancia, resguardándose en el hotel en que se hospedó, desde donde manejó su fallida estrategia. Tampoco le gusta mostrarse en público, ya que sus viajes de playa o zonas de descanso en las que haya mar, prefiere pasarla en yates de lujo y no en hoteles en los que la medianía que tanto pregona su padre sería un feliz destino.

López Beltrán es de una clase política nueva, de la que no les importa mostrarse con discreción y no les afecta que se sepa que gustan de los placeres de la viaje y hacen suyo el mensaje que establece que los viaje ilustran, pues solamente así se entiende su preferencia por viajar a un destino tan lejos, aunque se justifica por el agotamiento que le dejó fraguar la estrategia electoral del 1 de junio pasado, donde las cuentas no fueron tan favorables, aunque se logró el propósito de que la elección Judicial saliera según lo planeado.

No importa que en Veracruz y Durango las cuentas no salieran según lo planeado que a fin y al cabo se tiene el Poder Judicial para cualquier cosa que se requiera.

Por eso, las vacaciones de Andy son merecidas, no importa lo que se gaste en ellas ni que la gente pregunte: ¿cuánto gana Andy?, al fin que no necesita justificar el gasto.

*********

El gobierno de Tabasco dio a conocer el Plan Maestro Villahermosa 2030, mediante el que se pretende agilizar la circulación en la capital del estado, mediante la modificación y ampliación de los principales ejes de vialidad y avenidas, construcción de pasos a desnivel para reducir los congestionamientos de tránsito, así como nuevos puentes, anunció el gobierno que encabeza Javier May Rodríguez.

