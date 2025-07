Morena y “satélites” intentan evitar que se discuta la corrupción de funcionarios

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Por tercera semana consecutiva, la mayoría oficialista, integrada por las fracciones parlamentarias de Morena y sus “satélites” del PVEM y el PT intentaron acallar en la Comisión Permanente los asuntos más conflictivos del país, como son libertad de expresión, huachicol, corrupción y crimen organizado en el gobierno, pero, como ha sucedido en anteriores asambleas, no lograron esquivar las críticas coladas “por la puerta de atrás” por la oposición.

Las críticas surgieron básicamente de las filas del PAN y del PRI, que no lograron que se aprobara en la sesión de ayer un apartado para el debate político, por lo cual a sus denuncias contra el oficialismo agregaron la represión a los propios legisladores.

El debate público se dio durante la sesión plenaria de la Permanente, pero en realidad la disputa se dio desde la reunión (privada) de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la cual se determina cuál será el orden del día, es decir, se eligen los temas as debatir y cuáles serán dejados de lado.

Ese cuerpo colegiado lo integran los coordinadores de todas las bancadas representadas en la referida Comisión Permanente, así como otros legisladores con funciones consideradas importantes, pero en realidad de lo que se trata es de asegurar la mayoría para el oficialismo.

Esto volvió a ocurrir en el encuentro preparatorio de la sesión de la Permanente de ayer. Los representantes del PAN y del PRI pidieron que se incluyera el debate político acerca de asuntos tan graves como la corrupción y las vinculaciones de funcionarios públicos con delitos de tanto impacto como el narcotráfico y el huachicol, término que incluye el robo y el contrabando de combustibles.

En términos generales, el acusado principal es el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, con el agravante que en estos momentos aparece el nombre del ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien es actualmente nada menos que presidente de la mencionada Jucopo. Las denuncias en su contra son severas acerca de supuestos vínculos con grupos criminales, como “La Barredora”, que opera en su estado, o por lo menos haber incurrido en omisión al no responder a denuncias en el sentido de que el jefe de esa banda era el secretario de Seguridad que nombró al tomar posesión como gobernador, el ahora prófugo Hernán Bermúdez Requena.

López Hernández ha intentado desvirtuar las denuncias en su contra, pero eso no convence a la oposición, que insiste en exhibirlo no sólo a él sino a otros muchos integrantes del oficialismo.

La resistencia a abrir el debate acerca de estos temas ganó dentro de la Jucopo, por lo cual se aprobó un orden del día con temas que, dentro del lenguaje común en medios legislativos, se denomina con el término “corcholatazos”, entre los cuales destacó un comunicado de la Secretaría de Gobernación que daba cuenta de que la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo había nombrado tres nuevos embajadores: José de Jesús Cisneros Chávez, en Haití; Gisele Fernández Ludlow, en Kenia y otras misiones; y – Francisco Ernesto Romero Bock en el Líbano y Siria

Este asunto fue el que desató la polémica, pues la propia Mesa Directiva solicitó modificar el orden del día para ratificar los nombramientos, al destacar que los tres pueden considerarse urgentes por conflictos en zonas cercanas a esas naciones.

La mayoría aprobó que los nombramientos se dictaminaran allí mismo e inclusive se dio oportunidad de que el presidente de la Primera Comisión, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, presentara para su aprobación los respectivos dictámenes que, a toda prisa habían sido aprobados.

Parecían argumentos razonables y atendibles. Pero, el diputado panista Federico Döring denunció que se trataba de una triquiñuela para no dar espacio ni tiempo a un posible debate político, pues se pretendía que la sesión no se prolongara.

“Estamos en contra de la trapacería legislativa, de la censura legislativa, de que los que tienen imputaciones de narcotráfico se vengan a esconder en el grupo parlamentario de “La Barredora”, para no darle la cara al pueblo de México”, afirmó de entrada el legislador opositor, quien destacó que los tres nombramientos llegaron y se aprobaron en menos de 24 horas.

Aclaró que no existía desacuerdo con los nombramientos de los embajadores “pero sí vamos a evidenciar la falta de convicción democrática de quienes se dicen inocentes, pero no vienen a darle la cara al pueblo de México.

“Si no tienen nada que esconder, por qué no dan la cara y por qué no se defienden en esta tribuna”, prosiguió Döring, quien fue interrumpido por la presidenta en funciones, la también “morena” senadora Imelda Castro Castro:

“Honorable asamblea: les recuerdo que estamos en el apartado de discusión de dictámenes, por lo que, de conformidad con las atribuciones que me otorgan las reglas básicas y supletoriamente el reglamento del Senado, le pido, diputado Döring, respetuosamente, que se apegue al tema que nos ocupa, ya que tenemos una lista de personas oradoras previamente registradas para intervenir sobre este asunto”.

En vez de silenciarse, el diputado panista se encendió y ripostó: “yo respetuosamente esperaría que nadie sacara el Fernández Noroña que lleva dentro y no nos quieran callar, porque por eso cuando se discutió el reglamento de esta Comisión Permanente, le quitamos a la mesa la facultad de apagar el micrófono a la oposición, porque ya sabemos cuál es su talante democrático y ya sabemos cómo se esconden a la Rubén Rocha, porque lo que pretenden es no darle la cara al pueblo de México y que la gente se le olvide lo que hicieron, y que después pase el tiempo y que pase un año y como si nada.

“Entonces, para estos nombramientos, ahora los meten para que no haya tiempo para la agenda política, para que ni siquiera haya una puerta trasera para que vengan a darle la cara al pueblo de México”, manifestó Döring, quien aumentó el tono de su protesta:

“Son un narco-partido, hicieron un cártel desde el gobierno, imponían nombramientos de secretarios de Seguridad Pública Estatal y directores de seguridad pública municipal para darle contratos a las empresas de Hernán Bermúdez, el prófugo de la justicia con ficha roja de Interpol…”.

Segunda interrupción a cargo de la presidenta que suplía a su compañero de partido, el referido Fernández Noroña,

“Diputado, permítame, por favor, estamos en el apartado de discusión de dictámenes. El tema de agenda política que se ha comentado fue tratado en la reunión previa de esta Mesa Directiva y se acordó no incorporarlo para la sesión de este día.

“Les recuerdo que las reglas básicas facultan a la mesa directiva para determinar los asuntos que deben desahogarse en cada una de las sesiones. Y les informo que fue acordado para que en la próxima reunión previa de este mismo órgano se vuelva a plantear el tema de la agenda política y si se aprueba lo trataremos en el Pleno.

“En consecuencia, diputado, le pedimos que se apegue al tema de discusión del dictamen”.

Con todo y el reclamo, el diputado del PAN, no quitó el dedo del renglón:

“Me voy a apegar al tema, porque el tema no es el subterfugio de tres nombramientos para arrebatarnos el tema. El tema, presidenta y el tema, pueblo de México, es el mamut del narcotráfico que tienen en Palacio Nacional, el que ésta es la tercera semana que quieren evadir, y ahí está su mamut del huachicol fiscal y no quieren discutir la comisión especial, y ahí está su mamut de Hernán Bermúdez y tampoco quieren discutir la comisión especial”, replicó Döring.

Lo que quieren evitar los legisladores del oficialismo, ocurrió en la Fiscalía General de la República (FGR), ante la cual acudió la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, para denunciar formalmente a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, así como a varios gobernadores en funciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, actos de corrupción y omisiones en materia de seguridad pública.

La denuncia incluye a los gobernadores de Baja California, Sonora y Campeche, entre otros, así como al ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y a Mario Delgado, secretario de Educación, y Manuel Bartlett, ex director de la CFE.

Se puede apostar que la denuncia será desechada, pero allí quedan las denuncias.