Crece infraestructura hospitalaria del IMSS para fortalecer sistema de salud nacional

Rehabilitación y equipamiento

Ampliará el acceso equitativo de la población a servicios médicos de calidad en todo el país

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa el fortalecimiento del sistema de salud mediante la expansión de la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que ampliará el acceso equitativo de la población a servicios médicos de calidad en todo el país.

Del 1° de octubre de 2024 a la fecha se han puesto en marcha dos hospitales y tres Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS y se tiene previsto que antes del 31 de diciembre de 2025 se inauguren más unidades médicas, lo que representa una expansión para brindar atención médica en regiones estratégicas, mejorar la capacidad de la infraestructura instalada y garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios hospitalarios.

Las instalaciones inauguradas del Seguro Social son: Hospital General Regional (HGR) No. 2 Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua; la primera etapa del HGR No. 23 en Ensenada, Baja California; y las UMF No. 58 “Villa Fontana” en Guadalupe, Zacatecas; UMF No. 73 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; y UMF No. 93 en Torreón, Coahuila.

Durante el segundo semestre de 2025, en el IMSS se contempla la inauguración de hospitales clave como el General de Zona (HGZ) “San Alejandro” en Puebla; el HGR Zaragoza en Iztapalapa, Ciudad de México, ambas unidades son sustituciones derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017.

También se contempla la apertura del Hospital General de Zona “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el Hospital Materno Infantil de Ciudad del Carmen, Campeche; el HGZ de

Navojoa, Sonora; HGZ de Guanajuato, en Guanajuato; el HGZ de Tula de Allende, Hidalgo; y el HGZ “Dr. Ernesto Ramos Bours” de Hermosillo, Sonora, todos operados por el Seguro Social.

Adicionalmente, se inició el proceso constructivo de otros hospitales, cuya operación se proyectó para 2026 y 2027. Entre ellos destacan el HGZ de San Luis Río Colorado, Sonora; los Generales Regionales de Yecapixtla, Morelos; de Santa Catarina, Nuevo León; de Los Cabos, Baja California; de Saltillo, Coahuila; de Culiacán, Sinaloa; de Guadalupe, Zacatecas; de Oaxaca, Oaxaca; de Ensenada, Baja California, en su segunda etapa; y el Hospital de la Mujer en Tlaxcala.

Estos hospitales, en su mayoría regionales, fueron diseñados con más de 260 camas censables, lo que representará una ampliación significativa en la capacidad de atención médica del IMSS.

De igual forma, se realizarán trabajos de rehabilitación y equipamiento en unidades existentes, así como la optimización de 77 quirófanos que operan a su máxima capacidad y continuarán el fortalecimiento del sistema de salud nacional en 2026.

El desarrollo de la infraestructura hospitalaria es parte del compromiso del gobierno federal a través del Seguro Social para garantizar el derecho a la salud.