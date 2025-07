“Retorno Sofía Rosario” reestrena temporada en el Teatro El Galeón

Escrita y dirigida por José Alberto Gallardo

A partir del 7 de agosto, con funciones de jueves a domingo

Por Isabel Violeta

La puesta en escena “Retorno Sofía Rosario”, inspirada en la experiencia migratoria de Rosa María Bianchi y Dobrina Cristeva, reestrena temporada en el Teatro El Galeón, del 7 de agosto al 7 de septiembre.

Todo migrante tiene una historia extraordinaria que contar. La necesidad de abandonar el lugar de origen revela las violencias contemporáneas, pero también la voluntad de muchas mujeres y hombres de rebelarse ante la miseria, el abuso de poder o la falta de oportunidades. Hoy, como ayer, la experiencia de partir y cruzar una frontera es compleja, única, inacabada. Nos encontramos frente a dos mujeres que, cuatro décadas después de haber llegado a México desde Bulgaria y Argentina, encarnan el desgarro de quien deja su tierra sin abandonarla del todo. En ellas habitan —y siguen latentes— los vínculos rotos, los espacios y objetos que ya no existen, la eterna necesidad de echar raíces. También el recelo ante la política que asfixia y expulsa.

En entrevista, la actriz Rosa María Bianchi y el director José Alberto Gallardo compartieron cómo ha sido representar esta historia en el escenario y volver a hacerlo: «Ha sido gratificante, emocional, nostálgico… pero al mismo tiempo hemos tenido la posibilidad de sentirnos comunicados con el público. Cuando ven la obra se identifican mucho, porque la mayoría ha vivido algún tipo de migración, incluso dentro del mismo país», confesó Bianchi.

Momentos después, Gallardo explicó cómo la obra busca generar conciencia entre el público y las actrices: «Podría decirse que para ellas es algo ya superado por el paso del tiempo, pero en realidad creo que se trata de una recuperación: una recuperación de la memoria y de todo lo que, en el camino y en la historia personal, se va dejando atrás, se va soltando como equipaje. A veces vale la pena recuperarlo y volver a preguntarse sobre ello. La obra hace justamente eso: recupera la memoria y provoca encuentros que permiten revincularnos con personas y momentos. Creo que eso es lo que vuelve significativa esta experiencia.»

Bianchi también reflexionó sobre las distintas formas de migrar y cómo se entretejen en la obra: «Hay diferentes momentos y circunstancias en los procesos migratorios. Tenemos muy presente el caso de las personas que regresan, por ejemplo, de Estados Unidos. Migraron desde México, y aquí lo que se aborda es ese trayecto: lo que dejaron atrás —su casa, su familia, sus seres queridos, sus amigos, su comida, su todo. No es sólo una migración provocada por situaciones políticas. Esta historia es íntima, pero inevitablemente está atravesada por esas circunstancias. Porque todo está conectado.»

Para Gallardo, uno de los mayores retos ha sido: «Cómo lograr que la intimidad sea interesante para el espectador; encontrar el conflicto en esa experiencia íntima. Por otro lado, también se trata de honrar los huecos, lo que no se recuerda, lo que no se cuenta, y hacer que eso tenga un punto de interés y expectativa. Creo que la obra lo logra. Es muy entrañable ver los encuentros íntimos, o aquellos con personas que ya no están.»

Por su parte, Bianchi compartió: «Es muy extraño lo que sucede cuando representamos esto. Lo más difícil, quizá, es revivir un encuentro con personas muy queridas, que ahora son personificadas por otra actriz. Y lo más bonito… es tener la posibilidad de hablar con mi hermano, que ya no está. Y decirle lo que me hubiera gustado.»

Al finalizar, la actriz invita al público a no perderse esta temporada: «Esperamos que compartan con nosotros esta experiencia. Estoy segura de que se van a sentir identificados, porque de alguna manera, todos somos migrantes.»

La obra es apta para mayores de 8 años y tiene una duración de 90 minutos. Las funciones son: Jueves y viernes a las 20:00 horas Sábados a las 19:00 horas Domingos a las 18:00 horas Los boletos están disponibles en la taquilla del teatro y en la página teatroinbal.sistemadeboletos.com.