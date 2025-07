¿Qué hacer con Pemex?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La historia inicia con un fuerte rumor que habla sobre la eventual renuncia del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y no son pocos los que señalan que la presión es demasiada fuerte por la fuerte herencia dejada por las pasadas administraciones.

Deudas con proveedores, inyecciones frecuentes de dinero, enormes robos de combustible y baja en la producción del energético, con pocas posibilidades de resarcirse de las pérdidas aumentan las dudas sobre el futuro de la que fue emblemática empresa.

El lastre del paso de Octavio Romero Oropeza es muy grande y remar a contracorriente es sumamente complicado.

Y no es porque Rodríguez Padilla no tenga la experiencia suficiente para enfrentar el gran reto que significa la recuperación de la petrolera y le cause temor el reto. Simplemente es que todas las medidas que se adoptan son solamente de emergencia.

Hace algunos años (década de los 70), el entonces Presidente José López Portillo pronunció una de sus frases más emblemáticas: tenemos que aprender a administrar la abundancia.

El Ejecutivo federal se refería a los grandes yacimientos de petróleo descubiertos en esos años que hacían prever un futuro promisorio, mismo que nunca llegó.

Se comenzó a dilapidar la abundancia del energético y la reducción de los precios internacionales sumió en una grave crisis al país.

Hasta entonces, el petróleo significaba una importante aportación de recursos económicos, por lo que las medidas adoptadas solamente sirvieron para tapar huecos.

Pasaron más de 25 años cuando el petróleo volvió a subir escandalosamente los precios internacionales y nuevamente el gobierno mexicano se vio beneficiado con excedentes petroleros, los que nuevamente fueron dilapidados, ya que el presidente Vicente Fox determinó que esos recursos se aplicarán en gran medida a los estados, olvidando inyectar recursos a la paraestatal.

Felipe Calderón anunció la construcción de una nueva refinería, lo que nunca sucedió, aunque sí generó grandes inversiones en proyectos y en compra de terrenos.

Enrique Peña Nieto consiguió que le aprobaran una reforma energética para que los yacimientos petroleros y de gas fueran explotados por empresas privadas.

El arribo de Andrés Manuel López Obrador provocó ilusiones y la construcción de la refinería Dos Bocas, la que no acaba de refinar y no aporta nada en la producción del combustible. Por el contrario, se recrudeció el tema del huachicoleo, el que aumentó en forma desmedida, provocando grandes fugas económicas.

Hoy, Pemex tiene fuertes deudas, con todo y que el segundo trimestre de 2025 reportó ganancias, luego de cuatro trimestres de grandes pérdidas. Los inversionistas privados aportan grandes cantidades de dinero y el futuro se advierte nebuloso.

***********

Ciudadanía Ya es una organización civil con pretensión de convertirse en partido político, ruta por la que camina sólidamente, según dan cuenta sus asambleas estatales constitutivas. La intención es cumplir con los requisitos que marca la ley y poder contender en la próxima elección federal de 2027, según explica el ex magistrado Reynaldo Reyes Rosas, quien dijo que las asambleas se celebrarán en cuando menos 20 estados del país… Nada bien le ha ido a Rocío Nahle con sus explicaciones sobre lo que quiso decir con respecto a las causas de muerte de la maestra Irma Hernández Cruz. La gobernadora de Veracruz debe contratar gente que le enseñe a no cometer esos errores y dejar de manejarse de manera torpe con declaraciones y acciones.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com