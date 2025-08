Denuncias por maltrato animal van al alza en Q. Roo

Autoridades aplican sanciones y realizan detenciones

El maltrato animal en Quintana Roo ha dejado de ser un tema invisible. En lo que va del año, se han registrado 15 denuncias formales por este delito, lo que representa un incremento significativo respecto a años anteriores. Las autoridades estatales y municipales han respondido con tres detenciones y múltiples sanciones, marcando un precedente en la protección de los derechos de los animales.

Según datos de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, en 2024 se atendieron seis denuncias vinculadas a procesos legales. Este año, la cifra se duplicó, lo que refleja una mayor conciencia ciudadana y una respuesta más activa por parte de las instituciones. La directora de Protección y Bienestar Animal del municipio de Benito Juárez, Yamili Góngora, informó que las quejas mensuales pasaron de 200 a 260, con un 60% de aumento en las denuncias solo en Cancún.

Entre los casos más alarmantes se encuentra uno relacionado con zoofilia, un delito que nunca antes se había procesado en la entidad. Las sanciones aplicadas van desde multas económicas hasta horas de servicio comunitario, dependiendo del dictamen judicial. En casos graves, como el abuso sexual contra animales, se ha procedido con cárcel para los responsables, según confirmó el secretario Óscar Alberto Rébora Aguilera.

A pesar de los avances, las autoridades reconocen que no todas las denuncias califican como maltrato animal. Muchas veces se trata de conflictos vecinales o malentendidos sobre el cuidado de mascotas. “Hay que categorizar las denuncias. Un perro en el techo no siempre significa maltrato”, explicó Rébora Aguilera. La integración de carpetas de investigación sigue siendo un proceso complejo, especialmente cuando no se cuenta con pruebas suficientes.

Este mes, la dependencia municipal realizó al menos seis rescates, incluyendo una camada de 10 cachorros en estado de abandono extremo. Las autoridades insisten en que aún falta educación sobre el maltrato animal, y que muchas omisiones —como dejar a un perro sin agua o bajo el sol— también constituyen delitos.

El aumento de denuncias por maltrato animal en Quintana Roo refleja una transformación social en marcha. Aunque los retos persisten, la aplicación de sanciones y la judicialización de casos graves envían un mensaje claro: el bienestar animal es una prioridad. Las autoridades llaman a la ciudadanía a seguir denunciando y a ejercer una tenencia responsable.