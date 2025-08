Comisario Pantera y Los Daniels se unen para “Salir de la ciudad”

Como parte del disco “Ayer y Hoy”

La banda comandada por Hernán Raúl se presenta el 2 de agosto en el Auditorio BB

Texto y fotos: Isabel Violeta

La banda Comisario Pantera se encuentra de gira con el lanzamiento de su nuevo material discográfico “Ayer y Hoy”, el cual incluye la colaboración con Los Daniels en el sencillo “Salir de la ciudad”, ya disponible en plataformas digitales junto con su respectivo videoclip.

Con nuevos temas y versiones renovadas de sus clásicos, esta alianza poderosa del rock mexicano contemporáneo se presentará en el Auditorio BB el próximo 2 de agosto.

El tema rinde homenaje al espíritu coral del rock nacional: directo, emocional y honesto. La fusión entre Comisario Pantera y Los Daniels destaca por una química natural entre ambas propuestas, logrando equilibrio entre la melancolía y la energía renovadora.

En entrevista, Hernán Raúl, integrante de Comisario Pantera, compartió cómo surgió esta colaboración “La idea ya existía, pero estábamos en un constante ‘estira y afloja’. Solo nos encontrábamos en conciertos y decíamos que sí… hasta que finalmente se dio la oportunidad. Por fin la sacamos, y está teniendo muy buena recepción, tanto la rolita como el video”.

También Daniel Barrera, de Los Daniels, se mostró entusiasmado Estamos muy contentos y emocionados con el resultado. El video es divertidísimo y la canción, muy relajada. El clip refleja lo que vivimos al hacerla. Se las súper recomendamos”.

Hernán Raúl reveló el proceso creativo detrás del sencillo “Ya teníamos la canción, grabamos la base y se la mandamos a Los Daniels. Ellos metieron sus voces, una más aguda, otra más grave. Luego llegó Rush con su kit de percusiones, porque la canción estaba algo plana… ahora está completa desde el inicio gracias a estos muchachones que se sumaron. Hoy es un bonito track”.

“Salir de la ciudad” forma parte del álbum “Ayer y Hoy”, del cual Hernán Raúl explicó “Estamos armando este disco con varios invitados. La idea es lanzar canciones del ayer, reversionadas, junto con temas nuevos. Digamos que la mitad son composiciones nuevas y la otra mitad son nuevas versiones”.

La colaboración entre ambas agrupaciones dejó aprendizajes valiosos “Aprendimos que sí se puede colaborar en el rock. A veces creemos que no, porque no es tan común ver este tipo de fusiones. Y claro, es difícil tener una banda completa de un lado y del otro… no puedes meter dos baterías o dos guitarras. Pero nos encontramos con ellos, llegamos a acuerdos, todo salió muy bien y esperamos que haya más colaboraciones próximamente”, comentó Daniel Barrera.

Además de la presentación de Comisario Pantera en Ciudad de México, ambas bandas tocarán juntas el 15 de agosto en Guadalajara y el 16 de agosto en Morelia. Los boletos están disponibles en la página de Boletia y en taquillas del recinto.

