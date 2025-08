El Tío Sam convoca a ex soldados para guerra contra migración ilegal

Objetivo prioritario de la administración Trump

Campaña para reclutar a 10 mil nuevos agentes y cumplir con la mayor deportación de la historia

El cártel propagandístico más emblemático de Estados Unidos, el del Tío Sam, principal símbolo del país, vuelve a dirigirse al público para reclutar a 10 mil ex soldados y ex agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ahora para que libren otra guerra, la que emprendió el presidente Donald Trump contra los migrantes indocumentados.

El proyecto recibió 75 mil millones de dólares por el Congreso y cuenta con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al ofrecer sueldos de hasta 144 mil dólares anuales, bonos de 50 mil dólares, pensiones y vacantes para fiscales e investigadores.

La dependencia migratoria llamó particularmente la atención por colocar este afiche -un hombre blanco, alto y delgado, con barba blanca y vestido con los colores de la bandera estadounidense-, que se popularizó durante la primera Guerra Mundial a través de un cartel de reclutamiento que apuntaba con el dedo acompañado de la frase “I Want You for U.S. Army» (¡Te quiero para el Ejército de los Estados Unidos!).

“Usted sirvió a Estados Unidos de América con distinción y honor. Ahora, su país le convoca a servir una vez más. Debido a las desastrosas políticas migratorias de la Administración anterior, los hombres y mujeres del ICE enfrentan ahora desafíos sin precedentes. Su experiencia y compromiso inquebrantables son cruciales para proteger a nuestras comunidades y hacer cumplir nuestras leyes”, se lee en la página web del DHS.

Enorme inyección de recursos en la campaña

Para que el plan tenga éxito, el republicano quiere contratar 10,000 nuevos agentes que se encarguen de arrestar y deportar a los migrantes por todo el país. La nueva ley fiscal del republicano, aprobada recientemente en el Congreso, reservó 45,000 millones para centros de detención de migrantes y 30,000 millones para más personal del ICE.

La enorme inyección de fondos en la campaña antiinmigración del gobierno desató la indignación de las organizaciones civiles, que denuncian cómo el dinero que “la grande y hermosa ley” de Trump retira a otras partidas, como los servicios médicos y la educación, se usará para cribar la comunidad migrante.

Aunque las redadas se han multiplicado en los últimos meses, la agencia, en su estado actual, no da abasto para lograr el objetivo de deportar a un millón de indocumentados en el año. Necesita ampliar su capacidad.

En las especificaciones de la oferta de empleo se advierte de que el trabajo “requiere fuerza física y resistencia debido a los largos periodos de vigilancia, la inmovilización de sospechosos y el transporte de equipo pesado. El entorno incluye trabajo en interiores y exteriores en situaciones potencialmente peligrosas y estresantes”.

Redadas conducirían a una recesión y limpieza racial, advierten

Por otra parte, Tonatiuh Guillén, académico especialista en migración del Colegio de la Frontera Norte, comentó que las redadas contra inmigrantes podrían afectar el crecimiento económico y orientarse hacia una limpieza étnica.

El especialista resaltó que la fuerza laboral estadounidense se compone hasta en 80% de inmigrantes, de los cuales 30% está en comercio, servicios y construcción.

“No puedes tener expulsiones masivas y crecimiento económico. Si este mecanismo y el cierre de la frontera son exitosos, la capacidad de crecimiento de la fuerza laboral y el (progreso) económico le puede significar la mitad, en el corto plazo, de un punto de su crecimiento del PIB; no es menor. Si lo proyectas estás avanzando a un periodo de recesión económica.

“Si lo combinas con todo el conjunto de locuras alrededor, como los aranceles, no es un buen pronóstico para la economía de Estados Unidos, ni del mundo”, agregó el especialista.

Asimismo, criticó que los elementos del ICE porten equipo militar, máscaras y armas, y entren a lugares como restaurantes, plazas y fábricas aplicando una estrategia de “terror”, la cual tendrá repercusiones sobre todo en niños y adolescentes.

Además de que actúen sólo con el criterio de color de piel y el hecho de hablar español, y que la política migratoria ya vaya contra las personas que están legalmente en ese país.

“El racismo y la xenofobia lo está llevando al extremo, incluso con los que ya están (ahí). ¿Estamos también en un proyecto de limpieza étnica? A mí me parece que estamos caminando hacia allá”, concluyó el especialsita.

Ya están en México los hermanos detenidos

Carlos y Óscar González-Meza, hermanos mexicanos que fueron arrestados en Florida por una infracción menor de tránsito, fueron liberados y ya se encuentran de vuelta en México.

Ambos permanecieron varias semanas en el centro de detención migrante conocido como Alligator Alcatraz, pese a que ingresaron legalmente a Estados Unidos.

Las gestiones diplomáticas del consulado mexicano en Orlando y Miami lograron su liberación sin cargos, tras señalar irregularidades en el proceso y la falta de derechos legales básicos durante su retención.