La paradoja de Adán

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Que paradójico y triste resulta ser que te llames Adán, hayas nacido en Paraíso y que te expulsarán del Edén.

Peor todavía que coordines una bancada en el Senado y que sean los propios coordinados los que dejen correr rumores sobre tu eventual cambio y hasta de una posible licencia al cargo legislativo y ello conlleva la pérdida de inmunidad (fuero).

El ex gobernador de Tabasco no vive sus mejores momentos, su equipo cercano tampoco, pero sigue contando con la fuerza que da el manto protector que recibe desde Palenque.

Ahora, Adán fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República, junto con gobernadores y ex gobernadores con supuestos nexos con la delincuencia organizada y mientras todo eso ocurre, la dirigencia senatorial que coordina forma bloques de contención para evitar que la prensa se le acerque y le pueda formular pregunta incómodas.

Fue el propio presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien interpuso la denuncia en la que se encuentran también Américo Villarreal, Tamaulipas; Rubén Rocha, Sinaloa; Alfonso Durazo, Sonora; Layda Sansores, Campeche y el ex gobernador de Chiapas y ex cuñado del propio, Rutilio Cruz Escandón.

No son los mejores tiempos como político de Adán Augusto, quien soñó con ser Presidente de la República y tuvo que conformarse con un cuarto lugar en las preferencias de los morenistas, con todo y que su rango de secretario de Gobernación le hacía soñar despierto.

Adán Augusto fue el candidato natural al gobierno de Tabasco, cuando se desató la fiebre del obradorismo, por ser uno de los personajes cercanos al nativo de Macuspana, tanto así que a la primera oportunidad fue traído al gabinete presidencial en su calidad de titular de la política interna.

Su llegada a esa dependencia encendió una luz a la oposición que vio una ventana de oportunidades para establecer nexos con un gobierno que desdeña a los opositores.

Adán anunció que se reuniría con los partidos de oposición, aunque solamente quedó en buenos deseos.

El tabasqueño se transformó como secretario de Gobernación y se negó a incorporar al ya para entonces ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de quien el propio López Obrador había anunciado como subsecretario.

Considerado como “hermano” por el Presidente de la República, Adán Augusto se encerró en el búnker de Bucareli, dejando de lado posibles negociaciones con la oposición y dedicándose a buscar la candidatura presidencial.

Cuando llegó el momento de nominar a las “corcholatas”, el tabasqueño López Hernández consideró innecesario usar los cinco millones de pesos a los que tenían derecho cada uno de los precandidatos y decidió usar sus propios recursos.

Imbuido en su quehacer político y sus planes personales, el ex gobernador olvidó arreglar los asuntos pendientes dejados en su entidad natal y sobre todo no se los encargó a su eterno ujier, Carlos M. Merino, quien no sabía el lugar en que se encontraba.

Merino fue un gobernador tan malo, mediocre y anodino como Manuel Gurría Ordóñez. Quien le dio la primera oportunidad política al propio Adán.

Hoy las cosas no pintan bien para Adán Augusto, aunque se dude que la denuncia priista prospere, ya que dentro de su propia bancada se han formado corrientes que actúan soterradamente en su contra.

Alfonso Ramírez Cuéllar refrendó su respaldo como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para Ricardo Monreal y frenar las especulaciones que lo adelantaron para ese cargo…Siguiendo con el tema de Tabasco, Víctor Hugo Chávez, militar que ocupó la secretaría de Seguridad de Tabasco con Carlos Merino fue detenido, aunque no por vínculos con “La Barredora”, pero sí acusado de delitos sexuales.

