Jesús Guzmán presentará “Anti-Woke” en el Music Hall de Casa Cent’ann

Stand Up sin filtros este 2 de agosto Una noche para reír de lo que ya no se puede decir

El reconocido comediante, actor y escritor Jesús Guzmán llega al escenario del Music Hall de Casa Cent’anni con Anti-Woke, un espectáculo de stand up que se presenta como su propuesta más provocadora hasta el momento. Con humor filoso e irreverente, Guzmán promete una noche para reflexionar (y reírse) sobre los excesos de lo políticamente correcto, las nuevas sensibilidades sociales, las generaciones que se ofenden con facilidad y los absurdos cotidianos que habitan la vida moderna.

En Anti-Woke, el comediante pone el dedo en la llaga con inteligencia, sarcasmo y sin filtros, en una rutina divertida y descarnada que cuestiona si el humor necesita permiso para existir, y que se atreve a decir lo que muchos prefieren callar “Como comediante, nunca he sido ofensivo. Me gusta empujar los límites, pero los tengo”

Durante una entrevista con DIARIO IMAGEN, Jesús Guzmán compartió su visión sobre el espectáculo y el origen de su contenido “Es divertido, es material nuevo. Me da risa porque el título ha causado duda y revuelo. La gente pregunta si será muy subversivo, si va sin filtros. Pero como comediante la verdad nunca he sido ofensivo. Me gusta empujar los límites, pero tengo mis propios filtros. No soy vulgar ni agresivo. Me gusta reírme de la cotidianidad de la vida. Toco temas que para algunas personas son difíciles, pero no me voy hasta la cocina.”

Guzmán señala que sus rutinas se construyen día a día, alimentadas por lo que observa en redes sociales, por lo que ocurre en la calle, en casa o en los medios. Selecciona temas que considera dignos de ser comentados y que permiten reírse desde un ángulo provocador, pero no hiriente “Siempre he estado a favor del humor blanco. Sin embargo, hoy también se requiere que el comediante se pase un poquito, porque la gente puede quejarse de que eres muy ‘light’… o que terminen funándote. Hay que jugar en medio. A mí me gusta el humor simple y sencillo, pero también tocar temas difíciles.”

Como ejemplo, mencionó uno de los puntos que aborda en escena “Hablo de la revelación de género. Se hacen hasta fiestas, ¿no? Y yo pienso: ¿para qué se gastan tanto dinero si al rato Mario va a ser María?” “Hay que crear conciencia, pero también hacerse de oídos sordos. Ser uno mismo”.

En ese juego entre lo consciente y lo mordaz, Guzmán reconoce que no todos en el público reaccionan igual ante sus rutinas. Algunas personas simplemente van a divertirse, otras van con intención de buscar qué les molesta “Hay gente que va a pasarla bien y otra que va a ver de qué se queja. No obstante, la mayoría de las veces solo quieren llamar la atención. A puertas cerradas, muchas de esas personas son las que tienen la doble moral más marcada.”

Y aunque no sucede con frecuencia, el comediante ha enfrentado momentos incómodos durante sus funciones “He tenido ocasiones en que gente en primera fila se levanta y se va porque no le gustó un chiste. También te gritan algo desde el público. Por ejemplo, tengo perros y me gusta tocar esos temas. Una vez una señora me pedía, en plena función, que yo rescatara perros. Me detuvo el show para hacer alarde de eso…pero te adaptas, improvisas, y sacas adelante el show.”

Jesús también reflexionó sobre el estado actual del stand up en México, reconociendo que la escena atraviesa una etapa exigente por la gran cantidad de opciones de entretenimiento disponibles “Siento que los comediantes se han pulido. Hubo un tiempo en que sentía un bache en la comedia hablando de stand up, pero tenía que pasar. Ahora veo un resurgimiento. En México hay extraordinarios exponentes. Pero también pasa algo: hay mucha oferta de eventos. Teatro, conciertos, shows de drag… Y el stand up está en un momento un poco difícil. Sin embargo, la gente siempre quiere reír.”

Para él, los tiempos difíciles son también oportunidades valiosas para la comedia “Son los mejores momentos para hacer reír. Siempre está esa filosofía de tomar las cosas con sentido del humor. Cuando aprendes a reírte de tus malos momentos, aprendes mucho como persona. Maduras, superas. Cuando te ríes de un problema es porque ya lo superaste.”

Durante la pandemia, encontró inspiración para nuevas rutinas desde los propios altibajos personales que vivió “La pandemia me dio muchos momentos. Hice mucho material desde la introspección. Aprendí a observarme y a observar a los demás.”

Sobre los temas delicados, Guzmán es firme: nunca se ríe de la tragedia ajena “Siempre hay algo de qué reírse, incluso en la tragedia. Pero no me río de la víctima, sino del victimario. Me río de la negligencia de quien provocó las cosas. En eso sí me voy con mucho cuidado.”

Recordó una experiencia particularmente significativa en Polanco, donde durante años se presentó ante público judío “Era muy difícil para mí, pero era evidente y tenía que señalar al elefante en el cuarto. Aprendí cómo hacer humor y reírme con ellos, no de ellos. El resultado fue tan bueno que me invitaron a sus comunidades a dar shows. Ese tipo de retroalimentación es muy valiosa.”

Jesús Guzmán es pionero del stand up en México y una figura clave del humor observacional e irónico. Con más de dos décadas sobre los escenarios, ha realizado presentaciones en foros de todo el país y del extranjero, incluyendo el Gotham Comedy Club de Nueva York.

Ha sido parte de especiales y programas de comedia en plataformas como Netflix, Comedy Central y EstrellaTV, así como en el reconocido Late Night with Conan O’Brien. Además, condujo durante ocho temporadas el exitoso programa El Incorrecto, y fue residente del Fat Crow con funciones semanales a sala llena durante más de ocho años.

Jesús Guzmán Anti-Woke – Stand Up Comedy Sábado 2 de agosto Music Hall de Casa Cent’anni Julio Verne 38, Polanco, CDMX • Puertas: 20:00 hrs • Inicio del show: 21:00 hrs • Entrada general: $500 Cupo limitado. Boletos disponibles en: https://www.passline.com/eventos/jesus-guzman-anti-woke