Lanzan nueva colaboración The Powerpuff Girls x Kipling

¡El poder está en tu bolsa!

Azúcar, flores y muchos colores con nylon corrugado

Celebrando la hermandad, el empoderamiento y la autoexpresión, la marca global de bolsos y accesorios Kipling se une a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) para crear The Powerpuff Girls x Kipling! una emocionante nueva colección inspirada en las pequeñas pero poderosas defensoras de Saltadilla.

La colección The Powerpuff Girls x Kipling presenta 9 estilos, incluyendo bolsos tipo bandolera, bolsos de mano, un bolso tipo tote, una mochila Seoul y estuches. Encuentra a los queridos personajes Bombón, Burbuja, Bellota y Mojo Jojo bordados en colores vibrantes sobre las siluetas.

No te quedes sin el llavero coleccionable de nuestro icónico monkey en su versión de Mojo Jojo. Nuestro Monkey Jojo seguramente complementará cualquier bolso o mochila.

¡Combínalo con tu estilo favorito!

Los bolsos Kipling son conocidos por acompañarte sin importar a dónde te lleve el día. Usa los estilos de esta colección como bolso escolar, bolso del día a día, bolso de gimnasio o compañero de viaje. Los detalles con actitud incluyen el grabado del logotipo “K” de Kipling, logotipos de silicona y un llavero de mono en el color de la chica superpoderosa que más te identifica. Con materiales duraderos y resistentes al agua, puedes lucir la colección The Powerpuff Girls x Kipling donde sea, sé único con el estilo que elijas.

¡Haz que tu estilo hable por ti! ¡Elige el bolso, estuche o mochila que más te guste y prepárate para destacar sin límites junto a este trío de hermanas superpoderosas! No te quedes sin el tuyo. Descubre qué chica super poderosa eres y ve por ella, encuentralas en las Boutiques Kipling, y haz de éste regreso a clases algo divertido y único con la colaboración The Powerpuff Girls x Kipling , y por supuesto también la podrás encontrar en la tienda online www.kiplingmexico.com . Disponible en preventa 5 de agosto de 2025 y en Boutiques a partir del 8 de agosto de 2025.

Kipling es una marca global de bolsos y accesorios, fundada en 1987 en Amberes, Bélgica. Su misión es hacer tu día más ligero y empoderarte para que vivas tu mejor versión.Los diseños de Kipling se basan en más de 30 años de innovación y están elaborados con nylon ligero y duradero.

The Powerpuff Girls de Cartoon Network gira en torno a tres hermanas que equilibran la escuela, la tarea y combatir monstruos… todo antes de la hora de dormir. Bombón, Burbuja y Bellota no son niñas comunes de Saltadilla: juntas forman el equipo de superheroínas conocido en la ciudad como Las Chicas Superpoderosas. Cuando no están en la escuela, haciendo tarea o en casa, las niñas se encargan de defender Saltadilla.