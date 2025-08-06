QRoo acelera construcción de 55 espacios para ciclo 2025-2026

Ampliación de infraestructura educativa

Están distribuidos principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el inicio del nuevo ciclo escolar a la vuelta de la esquina, el estado de Quintana Roo se encuentra inmerso en una intensa jornada de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa. El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), bajo la dirección de Aldo Andrés Castro Jiménez, ha puesto en marcha la entrega de 55 nuevos espacios educativos distribuidos principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, zonas con alto crecimiento poblacional y demanda escolar.

¿Qué incluye esta nueva infraestructura?

-44 aulas para educación básica

-5 talleres especializados

-6 laboratorios para ciencias y tecnología

Estos espacios están diseñados para cumplir con los estándares de dignidad, seguridad y funcionalidad, siguiendo las directrices de la gobernadora Mara Lezama, quien ha enfatizado la importancia de construir instalaciones que respondan verdaderamente a las necesidades de los estudiantes.

Además de las nuevas construcciones, el Ifeqroo ha priorizado la rehabilitación de sanitarios escolares, reconociendo que “un plantel sin baños no puede operar”. Esta medida busca garantizar condiciones mínimas de funcionamiento en los 11 municipios del estado.

Una reforma reciente a la Ley de Educación del Estado establece que todas las escuelas nuevas deben contar con domo, eliminando los patios escolares sin sombra ni protección. Esta medida busca mejorar las condiciones climáticas para el alumnado, especialmente en zonas rurales donde históricamente ha habido abandono institucional.

El nuevo enfoque del gobierno estatal también contempla atención a escuelas en comunidades rurales, muchas de las cuales están recibiendo por primera vez visitas de autoridades estatales. Este gesto simboliza un cambio de paradigma en la política educativa de Quintana Roo.

Este ambicioso proyecto no solo busca ampliar la cobertura educativa, sino también transformar la experiencia escolar en el estado. Con espacios modernos, seguros y funcionales, Quintana Roo se prepara para recibir a miles de estudiantes en un entorno más digno y propicio para el aprendizaje.

33 mdp en seguro colectivo escolar

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y el bienestar de los estudiantes de educación básica, el gobierno de Quintana Roo ha destinado casi 33 millones de pesos a la contratación de un Seguro Colectivo contra Accidentes Escolares, que beneficiará a 288,979 alumnos durante el ciclo escolar 2025–2026.

La póliza, adjudicada a la empresa HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V., estará vigente desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 15 de julio de 2026, cubriendo el periodo completo del ciclo escolar.

Este seguro contempla protección en los siguientes escenarios:

– Accidentes ocurridos dentro de los planteles educativos

– Incidentes en el trayecto directo casa-escuela-casa, hasta por dos horas

– Eventos en transporte público o privado

– Actividades educativas, deportivas, culturales y extraescolares autorizadas, incluso fuera del estado o del país

Montos asegurados: $75,000 pesos por reembolso de gastos funerarios y pérdidas orgánicas. Y $25,000 pesos por gastos médicos directos derivados de accidentes escolares

La cobertura incluye todos los niveles de educación básica en instituciones públicas:

– Preescolar (formal, indígena y Centros de Atención Múltiple)

– Primaria (formal, indígena y CAM)

– Secundaria (generales, técnicas, telesecundarias y CAM)

– Centros de Desarrollo Infantil SEQ

– Instituciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe)

El seguro representa un respaldo institucional para las familias, especialmente en comunidades vulnerables donde el acceso a servicios médicos puede ser limitado. Con esta medida, Quintana Roo se posiciona como un estado que prioriza la protección integral de su comunidad estudiantil, reconociendo que el derecho a la educación también implica el derecho a la seguridad. Una apuesta por el presente y el futuro de sus niñas, niños y adolescentes.