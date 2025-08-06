Firman convenio del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal

Lo signan Mara Lezama y Marcelo Ebrard

Se transformarán vidas de familias quintanarroenses con mayores empleos mejor pagados

Chetumal.- En un día histórico para esta capital, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon firmaron el Convenio de Coordinación para la Implementación, Desarrollo y Operación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

En la sede del Recinto Fiscalizado Estratégico, en el lugar donde operará este polo, el secretario Marcelo Ebrard informó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum es Chetumal el primer lugar donde inician las visitas a los polos de desarrollo, con la presencia del equipo de la Secretaría de Economía que acompañará a las autoridades estatales y municipales en la consolidación de esta estrategia.

“Iniciamos aquí los trabajos, lo hacemos en serio y vamos a cumplir”, dijo el titular de la Secretaría de Economía, al augurar éxito a este proyecto que tiene en la Riviera Maya una zona de las más prósperas del país. Aseguró que con producir el 15% de lo que consume la Riviera Maya en insumos, Quintana Roo será una potencia económica.

La gobernadora Mara Lezama, ante empresarios, invitados, inversionistas, afirmó que este día marca el inicio de una esperanza largamente anhelada, que esta tierra donde inicia México vuelva a brillar con la fuerza que siempre ha tenido, que recupere el lugar que nunca debió perder en el desarrollo nacional.

“Hablar de este Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal es hablar de transformar vidas, familias, de jóvenes que sueñan con quedarse en su tierra, que no tengan que emigrar a otro lugar porque aquí no encontraron posibilidades para poder crecer. Es hablar de mujeres que levantan sus negocios, de productoras y productores que van a poder encontrar esas nuevas rutas para crecer. Es la oportunidad para muchas niñas y niños que crecerán sabiendo que esta ciudad tiene presente y tiene futuro” expresó la Gobernadora.

Dio énfasis al apoyo y respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario Ebrard, y al impulso de Quintana Roo al Plan México para favorecer la producción y el consumo nacional.

El titular de la SEDE, Paul Carrillo de Cáceres, dijo que entre los objetivos del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar es atraer inversiones, generar empleos y fortalecer las vocaciones productivas de la región.

Forma parte del primer paquete nacional de 15 polos, que priorizan sectores como energía eléctrica, agroindustria, industria textil, tecnologías de la información y comercio internacional.

Contará con estímulos fiscales federales, como la deducción inmediata del 100% en inversiones en activos fijos y un 25% adicional en capacitación e innovación, vigentes hasta 2030.

Se proyecta la creación de hasta 16 mil empleos formales en cinco años, beneficiando a más de 307 mil habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Calakmul, Campeche.

Se fortalecerán gratas experiencias para turistas y locales: MLE

Cancún.- Dos propuestas clave para reafirmar el liderazgo turístico mundial destacó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad Turística del Estado de Quintana Roo: la Matriz de Riesgos de Quintana Roo y el Protocolo General de Atención a Turistas en Situaciones de Emergencia.

Ambas propuestas se dieron a conocer en esta Mesa de Seguridad Turística en la que participaron representantes de 11 instituciones clave del ámbito turístico, de seguridad y salud, que tienen el compromiso con el bienestar de quienes visitan el Caribe Mexicano.

Mara Lezama dio a conocer que con la Matriz de Riesgos de Quintana Roo permitirá identificar aquellos cuya prevención nos hará menos vulnerables, priorizando la mitigación de aquellos con nivel inaceptable.

El Protocolo General de Atención a Turistas en Situaciones de Emergencia será indispensable para enfrentar contingencias más allá de los ciclones, amenaza para la cual Quintana Roo ya cuenta con una sólida cultura de prevención, siempre priorizando la seguridad de los visiantes y la población local.

La gobernadora Mara Lezama destacó que la seguridad turística es un pilar central del nuevo modelo de desarrollo turístico de Quintana Roo, alineado con los principios del Código Internacional para la Protección de los Turistas de ONU Turismo, al cual el estado se ha adherido recientemente.