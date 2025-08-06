Obesidad, el principal reto de salud en jóvenes y adultos quintanarroenses

Superada, la capacidad instalada de nutriólogos

Se registran en Playa del Carmen más de 4 mil consultas mensuales relacionadas con sobrepeso

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Playa del Carmen enfrenta una creciente crisis de salud pública: la obesidad se ha convertido en el principal motivo de atención médica entre jóvenes y adultos, según datos recientes de los Centros de Salud Municipal, que registran más de 4 mil consultas mensuales relacionadas con esta condición.

El secretario de Salud local, Juan Antonio Trujillo Uribe, advierte que la magnitud del problema supera la capacidad instalada de nutriólogos en la región. La obesidad no solo afecta la calidad de vida, sino que también está vinculada a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y trastornos cardiovasculares.

La Secretaría de Educación Pública ha implementado programas para retirar productos chatarra de las cooperativas escolares. Aunque aún no hay estadísticas concluyentes sobre su impacto, se considera un paso importante para reducir el consumo de grasas y carbohidratos entre estudiantes.

Algunos hoteles de la Riviera Maya han comenzado a adoptar medidas similares, promoviendo opciones alimenticias más saludables para sus trabajadores. Esta iniciativa busca extender la conciencia nutricional más allá del ámbito escolar.

Además de la obesidad, se han detectado casos de bulimia y otros trastornos alimenticios relacionados con la salud mental. Aunque su incidencia es menor, la Coordinación de Salud Mental trabaja activamente en su atención, reconociendo que el bienestar emocional es inseparable del físico.

La situación en Playa del Carmen refleja una tendencia nacional, pero con particular intensidad en esta zona turística. La obesidad no distingue entre visitantes y residentes, y su combate exige acciones integrales, desde políticas públicas hasta cambios culturales. En este contexto, la prevención se vuelve tan urgente como la atención médica.

Prueba de VIH ya no es requisito para casarse

En un avance significativo para los derechos civiles en Quintana Roo, el Registro Civil del municipio de Benito Juárez ha eliminado oficialmente la prueba de VIH como requisito para contraer matrimonio. Esta decisión, celebrada por organizaciones de la sociedad civil, representa un cambio profundo en la forma en que se conciben los derechos individuales y la no discriminación en el ámbito institucional.

La medida fue impulsada por colectivos como la Red por la Salud y Diversidad, cuyo integrante Jorge Chame destacó que el requisito previo representaba una práctica estigmatizante y discriminatoria, vulnerando el derecho a la privacidad de las personas. Tras años de gestiones y diálogo con autoridades, la actual administración municipal mostró apertura y voluntad política para atender esta demanda.

¿Qué cambia con esta decisión?

– Se elimina la obligatoriedad de presentar una prueba de VIH para registrar un matrimonio civil.

– Se reconoce que el acceso al matrimonio no debe estar condicionado por el estado serológico de las personas.

– Se promueve una visión de salud pública libre de prejuicios, centrada en el respeto y la dignidad.

Este logro es resultado de un trabajo conjunto entre activistas, organizaciones y autoridades locales. La eliminación del requisito envía un mensaje claro: Cancún apuesta por una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de los derechos humanos.

Las agrupaciones que impulsaron esta iniciativa exhortaron a continuar revisando y eliminando prácticas discriminatorias en los servicios públicos, invitando a la ciudadanía a sumarse a acciones que fortalezcan el tejido social y promuevan la equidad.

La decisión del Registro Civil de Cancún no solo beneficia a las parejas que desean formalizar su unión, sino que también marca un precedente en la lucha contra el estigma y la discriminación. Es un recordatorio de que el amor y el compromiso no deben estar sujetos a barreras médicas ni sociales.