El gobierno de Belice propone una conexión ferroviaria con Tren Maya

Inicia diálogo para integrarse al proyecto

Solicita iniciar estudios para la obra desde la estación Chetumal hasta Zona Libre de Corozal

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En un giro histórico para la integración regional, el gobierno de Belice solicitó oficialmente a México iniciar los estudios técnicos y ambientales que permitirían su incorporación al proyecto del Tren Maya. La propuesta contempla una conexión de aproximadamente siete kilómetros desde la estación de Chetumal, cruzando el río Hondo, hasta la Zona Libre de Corozal, con miras a extenderse eventualmente hacia Guatemala.

El director ejecutivo de la Zona Libre de Corozal, Nery Ramírez, confirmó que ya se han establecido canales de comunicación con el gobierno de Claudia Sheinbaum para evaluar la viabilidad del trazado ferroviario. Se prevé que en las próximas semanas se realicen mesas bilaterales de trabajo con especialistas en ingeniería, medio ambiente y gestión social.

La iniciativa busca fortalecer el corredor turístico y comercial entre el sureste mexicano y Belice. De concretarse, permitiría:

– Incrementar el flujo de visitantes entre ambos países.

– Optimizar la movilidad de carga, beneficiando a más de 328 empresas activas en la Zona Libre.

– Generar empleos locales y dinamizar la economía fronteriza.

– Diseñar paquetes turísticos binacionales, aprovechando la exención de tasas de salida para mexicanos que viajen en el Tren Maya hasta Chetumal.

Equipos del Tren Maya ya se preparan para realizar levantamientos topográficos, análisis de cruces fluviales, evaluación de zonas protegidas y revisión de sitios arqueológicos. También se contempla la posibilidad de establecer estaciones intermedias que conecten comunidades rurales, fomentando la inclusión social y el desarrollo sostenible.

El interés beliceño por el Tren Maya no es nuevo. Desde 2022, cuando inició la construcción del proyecto en Quintana Roo, Belice ha manifestado su intención de integrarse. Incluso se ha planteado una eventual extensión hacia Tikal, en Guatemala, lo que convertiría al Tren Maya en un eje ferroviario mesoamericano.

La propuesta de Belice abre una nueva etapa en la cooperación regional, donde el Tren Maya podría convertirse en un símbolo de integración cultural, económica y ambiental.

Chetumal se transforma

La capital del estado se prepara para una renovación urbana con identidad cultural: el proyecto del Barrio Mágico de Chetumal avanza con una inversión 100% estatal, según confirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Esta iniciativa busca revitalizar el centro histórico y posicionar a Chetumal como un destino turístico con alma caribeña y raíces profundas.

El polígono seleccionado para el Barrio Mágico abarca calles emblemáticas como Carmen Ochoa de Merino, donde se contempla la modernización de infraestructura, fachadas y espacios públicos. Una empresa foránea ha sido contratada para desarrollar el proyecto ejecutivo, que incluye propuestas ciudadanas y criterios de diseño urbano con enfoque turístico.

Ya se han pintado 140 fachadas y se han concluido 17 murales, los cuales forman parte de un recorrido visual que celebra la historia, biodiversidad y cultura de la región. Se ha elaborado un mapa turístico que permite a los visitantes explorar estas obras, integrando arte y narrativa local.

Antes de embellecer la superficie, el gobierno estatal ha iniciado trabajos de drenaje pluvial y sanitario, así como mejoras en el sistema de agua potable, en coordinación con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Esta primera etapa busca garantizar la funcionalidad urbana antes de avanzar hacia la fase estética.

Aunque aún no se ha definido una fecha de inauguración ni el monto total de inversión, empresarios locales celebran que el proyecto se esté desarrollando con planeación técnica y participación ciudadana, evitando decisiones apresuradas que comprometan su impacto a largo plazo.