Reportan crecimiento del 2.1% en el tráfico aéreo en Cancún

Alza del 4.4% en el tráfico internacional

Se reafirma liderazgo del Caribe mexicano en conectividad, señala grupo Asur

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Caribe mexicano continúa posicionándose como el destino turístico mejor conectado del país, al registrar durante julio de este año, el Aeropuerto Internacional de Cancún registró un total de 2 millones 631 mil 540 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 2.1% respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con datos oficiales del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

Estos resultados son gracias a las gestiones del gobierno estatal y las ferias internacionales, donde se ha destacado que el turismo es motor principal de la economía de Quintana Roo y su prosperidad llegue a todos los hogares del estado.

Este incremento se debe principalmente al fuerte repunte del turismo internacional, que aumentó un 4.4%, al pasar de un millón 637 mil 174 a un millón 709 mil 759 pasajeros internacionales. Aunque el tráfico nacional mostró una ligera disminución del 2.0%, el comportamiento positivo del mercado internacional impulsó el crecimiento total del aeropuerto.

“Este crecimiento reafirma la confianza del mundo en el Caribe Mexicano. La conectividad aérea es uno de nuestros grandes activos y vamos a seguir fortaleciéndola para que el turismo siga generando bienestar a más familias quintanarroenses como lo ha reafirmado la gobernadora Mara Lezama en la Nueva Era del Turismo”, afirmó el titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur) Bernardo Cueto Riestra.

Asimismo, destacó la importancia estratégica de este resultado: “Cada vuelo que aterriza en Cancún representa desarrollo, empleos y mejores oportunidades. Esta nueva era de conectividad fortalece nuestra visión de un turismo con justicia social, donde el éxito del destino se traduzca en prosperidad compartida para todas y todos”.

Finalmente, señaló que Quintana Roo continúa liderando el tráfico aéreo en México gracias a su infraestructura, promoción internacional y preferencia de los mercados globales. Cancún se consolida como un hub turístico esencial para el país y América Latina.

“Aves y Atardeceres” en Punta Sur

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) invita a niñas y niños de entre 8 y 13 años a participar en el evento “Aves y Atardeceres”, una experiencia educativa única de observación de aves y apreciación de la biodiversidad, que se llevará a cabo en el Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia, mejor conocido como Punta Sur.

La actividad se realizará el próximo viernes 8 de agosto, en un horario de 17:00 a 20:00 horas, y tiene como propósito fomentar el amor por la naturaleza y el conocimiento de las especies que habitan en esta importante Área Natural Protegida.

Las y los participantes podrán disfrutar de un recorrido guiado en el que conocerán la diversidad de aves de la isla, con especial énfasis en aquellas que se pueden observar durante el atardecer.

El director de Conservación y Educación Ambiental (CEA), Rafael Chacón Díaz, precisó que la actividad es gratuita, incluye transporte y cuenta con cupo limitado. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse llamando al número 987 112 97 91.

Destacó que Punta Sur alberga cerca de 200 especies de aves, muchas de ellas protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, como la garza rojiza, el flamenco americano y el charrán mínimo.

Mencionó que, aunque el amanecer es ideal para la observación, el atardecer también ofrece una excelente oportunidad, ya que muchas especies de avifauna se movilizan para prepararse para la noche, brindando un espectáculo natural inolvidable.

Por su parte, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que esta actividad impulsa la participación activa de las nuevas generaciones en la valoración de la naturaleza, como paso fundamental para despertar su interés y compromiso en su conservación.