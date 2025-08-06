Anuel AA en el Estadio GNP Seguros: una noche de perreo, fuego y corridos

El epicentro del reguetón latino

Más de 60 mil fanáticos en una velada cargada de energía y sorpresas

Fotos Cortesía Ocesa: José Jorge Carreón

El Estadio GNP Seguros se convirtió en el epicentro del reguetón latino con la esperada presentación de Anuel AA, quien reunió a más de 60 mil fanáticos en una velada cargada de energía, controversia y sorpresas.

Aunque el concierto estaba programado para iniciar a las 21:00 horas, Anuel apareció en escena hasta las 22:45, lo que generó impaciencia entre los asistentes. Sin embargo, el retraso fue rápidamente olvidado cuando el artista descendió desde lo alto del escenario sobre una plataforma, micrófono en forma de cruz luminosa en mano, para interpretar “Little Demon”.

Durante casi tres horas, Anuel ofreció un recorrido por su carrera musical con más de 50 canciones, incluyendo “Medusa”, “Más rica que ayer”, “Las Yeezy”, “Secreto” (una rara inclusión en su repertorio), “Otro trago”, “23 preguntas”, “Delincuente”, “La Jeepeta”, “Corazón roto”, “Ella quiere beber”, “VVS Switch”, entre otras.

El espectáculo fue acompañado por visuales de alta resolución, bailarinas en constante cambio de vestuario, fuegos artificiales y efectos especiales que incluyeron fuego y animaciones de querubines rosas.

Uno de los momentos más ovacionados fue la aparición de Natanael Cano, pionero de los corridos tumbados, quien compartió escenario con Anuel para interpretar “Como es” y “Me la chingó rico”. Ambos artistas aprovecharon para expresar su apoyo al género, incluso en medio de la polémica por la prohibición de narcocorridos en ciertos estados mexicanos.

El público respondió con fervor cada vez que Anuel gritaba “¿Real hasta…?”, a lo que miles contestaban “¡La muerte!”. Esta frase, que da nombre a su gira, se convirtió en un grito de identidad para sus seguidores, muchos de los cuales la llevan tatuada o impresa en camisetas y merchandising.

La experiencia fue más que un concierto: fue una celebración del trap latino, con tintes de ritual. Afuera del recinto, se vendían estampitas de “San Anuel”, y dentro, la atmósfera oscilaba entre lo festivo y lo reverencial. Incluso la lluvia que amenazó antes del show no logró apagar el entusiasmo de los asistentes.

Esta presentación marcó la primera vez que Anuel AA se presentó en solitario en el Estadio GNP Seguros, consolidando su lugar como uno de los exponentes más influyentes del género urbano en Latinoamérica.