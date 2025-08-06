Trump plantea un arancel del 100% a chips de computadora y semiconductores

Varios productos podrían subir de precio

Las empresas que fabriquen la tecnología dentro de EU no pagarán el impuesto.

El presidente Donald Trump anuncióque impondrá un arancel del 100 por ciento a los chips de computadora y semiconductores, lo que probablemente aumentará el costo de los productos electrónicos, automóviles, electrodomésticos y otros bienes considerados esenciales para la era digital

El mandatario republicano afirmó que las empresas que fabrican chips informáticos en Estados Unidos no pagarían el impuesto de importación.

Informó que compañías como Apple estarán exentas del cobro, por ello, la empresa tecnológica se comprometió con aumentar su inversión en la manufactura estadunidense a 100 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años.

“Son compañías como Apple que están volviendo a casa. Están todos volviendo a casa y queremos que regresen. Tienen que hacerlo porque los vamos a tratar muy bien”.

“Por ello, impondremos una tarifa muy alta en los chips y semiconductores”, dijo el mandatario.

“Este es un paso significativo hacia el objetivo final de garantizar que los iPhones vendidos en los Estados Unidos de América también se fabriquen en Estados Unidos”, dijo Trump en conferencia de prensa.

Aunado a ello, retomó el caso de la empresa de tecnología Intel, con quienes Estados Unidos planteó llegar a un acuerdo pero que finalmente decidieron operar en Taiwán.

El nuevo compromiso de Apple se anuncia sólo unas semanas después de que forjara un acuerdo de 500 millones de dólares con MP Materials, que opera el único productor de tierras raras en Estados Unidos. Ese acuerdo permitirá expandir una fábrica en Texas para usar materiales reciclados y producir imanes que hacen vibrar los iPhones.

En una reciente llamada con inversores, Cook enfatizó que «hay una gran cantidad de cosas que se hacen en Estados Unidos».

Como ejemplos, citó algunos de los componentes del iPhone, como la pantalla de vidrio del dispositivo y el módulo para identificar rostros, e indicó que la empresa se estaba preparando para expandir su producción de otros componentes en su país de origen.

“Estamos haciendo más en este país, y eso se suma a tener aproximadamente 19 mil millones de chips saliendo de Estados Unidos ahora, y haremos más”, dijo Cook a analistas la semana pasada.

Durante la pandemia de Covid-19, la escasez de chips informáticos incrementó el precio de los automóviles y contribuyó a un repunte de la inflación general.

El anuncio representa una gran victoria para Apple y Cook, quienes se han enfrentado a la creciente amenaza de los aranceles de Trump, que amenazaban con incrementar el costo de producción de sus emblemáticos teléfonos y computadoras.