Clausuran autoridades de Naucalpan un tiradero en San Francisco Chimalpa

Quejas por contaminación ambiental

Naucalpan, Méx.- Elementos de la Guardia Municipal apoyaron en el operativo coordinado que encabezó la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) que culminó en la clausura del tiro a cielo abierto ubicado en San Francisco Chimalpa, en el Barrio la Palma, en el paraje conocido como La Joya, por presunta contaminación ambiental al utilizarse para tirar escombro.

Luego de diversas denuncias ciudadanas y de ejidatarios de San Francisco Chimalpa, personal de PROPAEM, tras la inspección ocular colocó tres sellos de clausura en el predio ubicado en la carretera Naucalpan-Toluca km 14.8 en el Barrio la Palma.

En esta acción coordinada, la Propaem realizó la diligencia correspondiente junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de elementos de la Guardia Municipal y de la Policía de Investigación e Inteligencia Estatal.

Este espacio, fue cerrado anteriormente dos veces por la Propaem y la Fiscalía estatal. Por lo que este 05 de junio realizaron la colocación de tres sellos de clausura:

En la entrada principal al tiradero, la clausura procedió con la colocación de quebrantamiento de sello haciendo referencia al expediente núm. PROPAEM-2020-10/VM/0481, Folio núm. 221/2025 y número/control 221.

En la segunda entrada de acceso al tiro, también colocación quebrantamiento de sello haciendo referencia al expediente núm. PROPAEM-2020-10/VM/0481, número/Folio 1622/2025 y número/control 1622.

En la tercera entrada de acceso, también colocación quebrantamiento de sello haciendo referencia al expediente núm. PROPAEM-2020-10/VM/0481, número/folio 1623/2025 y número/control 1623.

Tras la colocación de los tres sellos de clausura y al concluir la diligencia en la que participó la Guardia Municipal, se señaló que solo se permite el acceso peatonal al lugar.