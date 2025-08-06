Impulsa el alcalde Pedro Rodríguez desarrollo de las familias atizapenses

Proponen la creación de “Aldeas Juveniles”

Atizapán de Zaragoza, Méx.- En una clara muestra de su compromiso con las nuevas generaciones y la legalidad, el Cabildo de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, abordó temas de gran impacto para el futuro de las familias atizapenses, destacando una innovadora propuesta para la creación de “Aldeas Juveniles” y la ratificación de decisiones responsables en materia de desarrollo urbano.

Atendiendo al próximo Día Internacional de la Juventud, el Octavo Regidor, Celso Domínguez Cura, presentó una valiosa propuesta para desarrollar el concepto de «Aldeas Juveniles» en el municipio. Estos espacios, explicó, estarían dedicados a ofrecer a los jóvenes atizapenses alternativas de cultura, capacitación para el empleo y foros de reflexión, fortaleciendo así el tejido social desde sus bases.

El presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas recibió con gran interés la propuesta y extendió una invitación para trabajar en un proyecto formal. Al respecto, destacó los esfuerzos que ya realiza su administración para impulsar el talento local, mencionando: «Nuestra juventud es el presente y futuro de Atizapán. El éxito de nuestros jóvenes ganadores del Premio Municipal, quienes también han sido galardonados a nivel estatal, nos demuestra que vamos por el camino correcto al invertir en su talento. Escuchamos y respaldamos las iniciativas que buscan darles más y mejores herramientas para su desarrollo».

En otros temas de la sesión, se demostró la importancia de un crecimiento ordenado y apegado a la ley. La Comisión Edilicia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presidida por la Regidora Andrea Hinojosa Pérez, presentó un dictamen sobre la solicitud de actualización de un mapa de lotificación en el fraccionamiento Rancho San Juan. La comisión determinó que la solicitud era improcedente por carecer del sustento técnico y haber sido presentada de forma extemporánea, resolución que fue respaldada por el Cabildo. Esta acción garantiza la certeza jurídica y el respeto a los reglamentos urbanos que protegen el patrimonio de todas las familias.