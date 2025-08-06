La alcaldesa Azucena Cisneros llama a fortalecer relación entre padres e hijos

Alertan por casos de “llamadas cruzadas”

Ecatepec, Méx.- Suman 17 casos de “llamadas cruzadas” en este municipio, por lo que el gobierno municipal alertó a padres de familia sobre esta práctica, en la que delincuentes manipulan a menores de edad para exigir dinero a sus padres, a quienes hacen creer que sus hijos están secuestrados.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss anunció una campaña al respecto, basada en la comunicación entre padres e hijos, estos últimos que no deben compartir información personal y pedir apoyo a adultos para no ser engañados.

“Se trata de una práctica criminal que busca aprovecharse de menores de edad que se quedan solos en casa sin supervisión. Mediante videojuegos, redes sociales o con llamadas aleatorias los delincuentes contactan a los menores para obtener información personal y los manipulan para que salgan de su domicilio; de manera simultánea llaman a los familiares de la víctima, exigiendo un pago por su rescate”, explicó.

Cisneros Coss pidió a los padres de familia o cuidadores a estrechar la comunicación con los menores, no contestar llamadas de números desconocidos, revisar el uso de dispositivos electrónicos y establecer un plan familiar de seguridad con puntos de encuentro y números de emergencia, así como solicitar ayuda al Centro de Mando de la policía municipal, al número telefónico 55 51 16 74 28.

Edmundo Esquivel Fuentes, director de Prevención del Delito de la policía de Ecatepec, reiteró que hasta el momento registran 17 casos de “llamadas cruzadas”, donde las víctimas son menores de 6 a 15 años de edad.

En la conferencia de prensa Cisneros Coss recordó que Ecatepec forma parte del Mando Unificado impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reforzar la seguridad y combatir delitos de alto impacto.