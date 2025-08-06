Rechaza el PAN propuesta de reforma electoral

Naucalpan, Mex.- Panistas mexiquenses respaldaron a Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, quien expresó su rechazo a los posibles alcances de la reforma electoral, iniciativa promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. En respuesta a ello, presentó una contrapropuesta y afirmó que no permitirán que el INE pierda fortaleza. Desde la bancada panista, el líder advirtió que los cambios en la legislación electoral sin acuerdos y diálogo pueden poner en peligro la democracia y la estabilidad del país. Bajo este contexto, reiteró su compromiso con la protección de los organismos electorales, así como la apertura al voto libre. El político consideró que México requiere una democracia sólida, instituciones autónomas y que la ciudadanía conserve la decisión final, en lugar de una reforma electoral diseñada para beneficiar intereses particulares: “Los avances democráticos no se van a perder por caprichos del poder”.