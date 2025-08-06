Se romperán muros invisibles entre CDMX y Edomex: Clara Brugada

Construcción de puentes de Alameda Oriente

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió como invitada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del Gobierno de México, Jesús Antonio Esteva Medina, para dar el banderazo de arranque a las obras de construcción de los puentes vehiculares de la Alameda Oriente, que conectarán a la capital del país con el Estado de México.

Durante el evento, realizado en la avenida Periférico, a un costado de la Alameda Oriente, la titular del Ejecutivo local afirmó que la zona oriente del Estado de México y la capital del país representa el centro de la metrópoli del Valle de México, de ahí la importancia, porque permite unir territorios y proyectos, con el objetivo de garantizar justicia territorial a miles de habitantes de esta área conurbada.

“Es un puente que va no sólo a unir territorios, va a unir familias, va a unir esperanzas, va a unir proyectos, trabajo; va a unificar a la población en su quehacer cotidiano, que es atravesar estas fronteras administrativas que dividen a nuestros pueblos, (…) el puente que se va a construir rompe con esos muros invisibles que dividen a la Ciudad de México del Estado de México”, señaló Brugada Molina.

Destacó el compromiso de su gobierno para continuar apoyando proyectos de movilidad para el área metropolitana, como el subsidio al Metro, ya que la mitad de usuarios de este medio de transporte provienen del Estado de México.

“Porque para los gobiernos de la Cuarta Transformación, lo prioritario es garantizar a través de la movilidad, que la población tenga mejores condiciones de vida”, subrayó.

Al tomar la palabra, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, expuso que estas obras son resultado del trabajo en equipo de los tres órdenes de gobierno, al implementarse por primera vez el Plan Integral del Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que refleja un acto de justicia social para millones de familias.

“Este día se inicia una obra fundamental para la movilidad y conectividad de esta zona. La reconstrucción de los puentes vehiculares de la Alameda Oriente que conecta a Nezahualcóyotl con la Ciudad de México”, comentó. Los puentes existentes, recordó, fueron afectados por el sismo de 2017 y cerrados totalmente al tránsito en 2021.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que en total se van a construir 20 puentes en el oriente del Estado de México y se inicia con los de la Alameda Oriente. Destacó que el Gobierno de México avanza con una visión integral de desarrollo, movilidad y bienestar para más de 10 millones de habitantes del oriente mexiquense.

Al acudir en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario afirmó que estas obras no sólo representan cemento y acero, sino un acto de convicción política y compromiso social. “Construir obras con honradez, con capacidad técnica y autoridad moral es materializar nuestras convicciones”, afirmó.

El director del Centro SICT en el Estado de México, Francisco Luis Quintero Pereda, expuso que la inversión para reconstruir los dos puentes es de más de mil 695 millones de pesos. Dicha obra, detalló, beneficiará a más de 65 mil vehículos que circulan a diario por esta vía.

El primer puente, con dirección al Estado de México, tendrá 500 metros de longitud y se entregará en mayo de 2026. El segundo, de 700 metros, estará listo en octubre de 2027.

Los trabajos se realizan sin uso de explosivos y con maquinaria especializada. El concreto y acero demolidos serán reutilizados en otros proyectos. Las nuevas estructuras contarán con tres carriles por sentido, cimentación profunda y alumbrado público.

Finalmente, el coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez, dijo que el Plan Integral va a cambiar el rostro de marginación y traerá esperanza a la zona oriente. Agradeció a la Ciudad de México por participar en el esfuerzo para que esta región no esté en el olvido.