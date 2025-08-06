Teatro Queer: ContrActual se presentará en el Espacio 77

¿Se puede soltar a quien amas?

Escrita y dirigida por el dramaturgo peruano Marden

¿Y si la persona que más amas es justo con quien no puedes estar? Esa es la pregunta que atraviesa las vidas de “A” y “B”, dos almas que se aman a lo largo de múltiples existencias pero que, en esta vida, simplemente no logran coincidir. Lo que las une no es solo el deseo: es un contrato álmico, una promesa sellada en otra dimensión que las obliga a reencontrarse, incluso cuando ya no son compatibles. Así nace ContrActual, una obra íntima y profundamente queer que explora el amor imposible desde una mirada poética, sensible y emocionalmente disruptiva.

Escrita y dirigida por el dramaturgo peruano Marden, ContrActual combina el absurdo y la emoción con una puesta en escena minimalista que enfoca el vínculo entre sus dos protagonistas. Interpretada por las actrices Myriam Visso (A) y Taylor Raygoza (B), la obra transita momentos de humor, ternura y ruptura con una naturalidad que conecta profundamente con el público. A y B no son solo personajes; son espejos de vínculos reales, promesas que ya no pueden sostenerse y amores que duelen más de lo que salvan.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Marden comparte: “Habla sobre dos almas que se van encontrando en diferentes vidas porque han firmado un contrato. De ahí nace esta propuesta escénica. Hablar del amor es algo complejo, y decido hacerlo desde un enfoque donde lo interpretan dos actrices del mismo género. Yo, como miembro activo de la comunidad LGBT, dedico mucho de mi trabajo y de mi pluma a lanzar mensajes al respecto”.

La obra ha transitado por espacios como el Festival Internacional de la Diversidad Sexual en el Museo del Chopo, y ahora regresa en una nueva versión que promete continuar transformando públicos. “Esperamos que resulte tan bien como hasta ahora. Mucha gente la ha visto y agradece encontrarse con una historia que habla de lo simbólico en los contratos del amor. Confrontar eso nos ayuda a liberarnos. Me dicen gracias porque aprenden a soltar lo que les hiere, lo que les lastima”.

Marden también afirma: “Siempre he querido que la gente se transforme a través del arte, y es reconfortante que recomienden la obra. El boca en boca lleva el mensaje de que hay que reaccionar, vivir bien, porque la vida es ahora o nunca. Qué mejor que enseñarlo a través del teatro, que es un arte ritual. Aprender a soltar es difícil, hay muchos miedos. Yo soy de Perú, y al llegar a un país como México, donde hay tanto teatro, no sabía si la obra iba a llegar al público. Pero sí lo ha hecho, y ha sido con las personas indicadas”.

Taylor Raygoza, actriz que interpreta a B, comenta: “Mi participación ha sido muy grata. He aprendido a soltar esos contratos que uno cree eternos, pero no lo son. Marden me ha abierto muchas puertas, y este proyecto está dando frutos muy bonitos. No se quedará en una sola temporada; realmente estamos cambiando vidas”.

Por su parte, Myriam Visso, actriz que interpreta a A, añade: “La obra fue una enseñanza total. Llegó en un momento en el que realmente necesitaba soltar, aprender y priorizar mi amor propio. No solo enseña al público; también nos transforma a nosotras. El aprendizaje que nos deja es lo más bonito del trabajo con Marden”.

Después de presentarse en Maricafest en Aguascalientes, ContrActual busca recorrer la República Mexicana. Próximamente, se presentará en otros dos foros, y se invita al público a seguir el enrutamiento de la obra por redes.

Es importante reconocer el contexto en el que se inscribe esta propuesta: “Estamos en una etapa de comercio arcoíris, un fenómeno que antes no se veía. Pero siempre y cuando existan mediaciones que confirmen que se actúa para cambiar vidas y mejorarlas, la lucha sigue vigente. No basta con pintarnos de colores”, concluye Marden.

La obra es una producción de la compañía escénica Ahora o Nunca, con producción ejecutiva de Juan Pablo de la Mora. Forma parte del programa de residencias Recio 2025, iniciativa que impulsa proyectos teatrales emergentes con perspectiva crítica, disidente y contemporánea.

ContrActual inicia temporada este agosto con funciones los viernes 8, 15, 22 y 29 a las 8:00 PM en el Espacio Rosa, dentro del Espacio 77.