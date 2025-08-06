La Compañía Nacional de Danza regresa al Auditorio Nacional con El Lago de los Cisnes

Bajo la dirección del maestro Gavrie Heine

Acompañada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Compañía Nacional de Danza, presentan Lago de los cisnes, en versión coreográfica contemporánea dirigida por Erick Rodríguez y Elisa Carrillo. La función será el 11 de octubre a las 19:00 h en el Auditorio Nacional, con la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Gavriel Heine.

Esta obra narra el amor imposible entre Odette y el príncipe Sigfrido, amenazado por los encantamientos y engaños de Von Rothbart y su hija Odile. A casi 150 años de su creación en 1877, esta pieza se mantiene vigente por su relevancia universal.

La propuesta coreográfica de la CND, creada por Cuauhtémoc Nájera, se inspira en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov, con música de Piotr Ilich Chaikovski, y apuesta por destacar la humanidad de los personajes a través de la riqueza del lenguaje tradicional del ballet en diálogo con la danza contemporánea.

“Lago de los cisnes es una de las obras más conocidas del arte, como Romeo y Julieta o La Mona Lisa. Pero ¿qué tanto sabemos de Odette, Sigfrido o Von Rothbart?”, cuestiona Nájera. “Aunque fracasó en su estreno de 1877, se convirtió en una obra universal. Nos refleja: hombres y mujeres modernos enfrentando las consecuencias de sus decisiones, impulsos, juramentos rotos y la lucha entre el bien y el mal”.

Por ello, el coreógrafo subraya la relevancia de Odette como símbolo de resistencia: “Es una mujer que rechaza una imposición y paga un precio por defender su dignidad. Es cualquier persona de hoy enfrentando las consecuencias de sus decisiones.” Asimismo, reflexiona sobre Sigfrido, un joven que representa la impulsividad de la juventud moderna, incapaz de cumplir un juramento de amor que dura menos de un día, pero dispuesto a sacrificarse por él. “Es una historia de conflictos internos, del equilibrio entre nuestra conciencia y nuestras acciones.”

Con retos técnicos e interpretativos, Lago de los cisnes exige una calidad impecable tanto en la ejecución dancística como en la capacidad de los bailarines para encarnar personajes complejos. “Odette y Odile, interpretadas por la misma bailarina, son el mayor desafío. Cada intérprete debe ser su propia antagonista, encontrar su alter ego y confrontar el bien y el mal que todos llevamos dentro”, afirma el maestro Nájera.

El espectáculo celebra la tradición del ballet e invita al público a redescubrir una historia atemporal que sigue vigente en el siglo XXI.

En esta única presentación, los roles principales serán interpretados por Greta Elizondo como Odette y Argenis Montalvo como el príncipe Sigfrido.

El Coreógrafo

Cuauhtémoc Nájera es coreógrafo, maestro, diseñador escénico y primer bailarín. Fue parte del Ballet Teatro del Espacio de 1986 a 2000, donde interpretó obras de Michel Descombey, Laura Urdapilleta, Guillermina Bravo, Gloria Contreras, entre otros. Ha sido galardonado con el premio a Mejor Intérprete Masculino en el Festival Internacional de Danza José Limón en 1998. Recibió la beca del FONCA para estudios de perfeccionamiento en Nueva York, y ha participado en festivales internacionales en Europa y Asia.

Fue maestro de ballet para la Compañía Nacional de Danza (CND) durante más de una década y ha colaborado con el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) y otras agrupaciones. Actualmente es director artístico de la CND, donde promueve la creación coreográfica en diálogo con las nuevas generaciones, apostando por el desarrollo técnico y artístico de sus bailarines.

El director

Gavriel Heine es director de orquesta egresado del Conservatorio de Moscú. Fue director residente del Teatro Mariinsky durante 15 años, donde dirigió más de 850 funciones en San Petersburgo y en 14 giras internacionales. Renunció en abril de 2022 como protesta contra la guerra en Ucrania. En el Mariinsky, dirigió obras como El lago de los cisnes, La bella durmiente, El cascanueces, Paquita, Raymonda, La Bayadère, Cenicienta y Romeo y Julieta. Desde 2011 es director musical del Festival de Ópera Northern Lights en Minnesota, Estados Unidos.

También ha sido director invitado en reconocidas compañías de ballet y ópera, como el Ballet de la Ópera de París, el Royal Ballet, el Ballet de la Ciudad de Nueva York, el Ballet de San Francisco, el Ballet Nacional de Noruega, y muchas más. Ha dirigido en teatros y salas de concierto emblemáticos como el Royal Opera House, la Ópera de París Bastilla, el Teatro Bolshói y el Bunka Kaikan de Tokio. Además, ha colaborado con orquestas prestigiosas como la Sinfonieorchester Basel, la Orchestra della Svizzera Italiana y la Orquesta de la Royal Opera House.

La presentación de El lago de los cisnes en el Auditorio Nacional el sábado 11 de octubre a las 19:00 horas, con boletos ya a la venta.

Precios de boletos individuales para el Auditorio Nacional Preferente VIP: $2,800

Preferente: $2,250

Luneta: $1,375

Balcón: $1,200

Primer piso: $825

Segundo piso: $580 Venta sin cargo extra en taquillas del Auditorio Nacional: Lunes a sábado: de 10:00 a 19:00 h

Domingos y días festivos: de 11:00 a 18:00 h También disponibles a través del sistema Ticketmaster.