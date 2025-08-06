Disminuye 23.5 por ciento la extorsión en Edomex con exitosa estrategia de seguridad

Avance en la construcción de un entorno más seguro y pacífico

Delfina Gómez da seguimiento a las acciones de seguridad en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz

Toluca, Estado de México.- Como resultado de la estrategia de seguridad encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales, el Estado de México registró una disminución del 23.5 por ciento en el delito de extorsión, un logro que refleja el avance en la construcción de un entorno más seguro y pacífico para las familias mexiquenses.

“Presidí la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de este martes. En esta reunión, la @FiscaliaEdomex compartió la disminución de 23.5% en el delito de extorsión, en lo que va de 2025 en comparación con 2024. Seguiremos sumando esfuerzos para la tranquilidad y el bienestar de las y los mexiquenses. #ElPoderDeServir”, publicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

El análisis corresponde al periodo del 1 de enero al 3 de agosto de 2025, comparado con el mismo lapso de 2024, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En este contexto, se hace un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de delitos a través de la Línea 089, que se ha consolidado como una herramienta fundamental en la lucha contra la extorsión en el Estado de México, permitiendo la participación de la población en estrategias exitosas como “Operación Liberación”, implementada por los gobiernos estatal y federal.

La llamada es anónima, el servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y a cada reporte se le asigna un folio para su seguimiento formal.

Los datos fueron dados a conocer en la sesión número 470 de este mecanismo de seguridad participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Reconocen trabajo de magistrados en transformación del Poder Judicial

Toluca, Estado de México. – Con un llamado a la transformación del sistema judicial y la entrega de reconocimientos al Poder Judicial del Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó un encuentro con magistradas y magistrados salientes y entrantes, donde destacó los avances en la coordinación interinstitucional y reiteró su compromiso con una justicia cercana al pueblo.

“Reconozco, una vez más, al Magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez, cuya conducción ha sido clave para consolidar un tribunal autónomo, firme y comprometido con la legalidad y con el pueblo del Estado de México. Extiendo también mi reconocimiento a las magistradas y magistrados que hoy concluyen su encargo”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez recibió diversos reconocimientos: al Poder Judicial, por ser una institución de vanguardia en la impartición de justicia; por su liderazgo al frente del Tribunal; por el trabajo colaborativo en materia de procuración de justicia, y por la suma de esfuerzos en beneficio de la ciudadanía.

La mandataria estatal señaló que el Poder Judicial inicia una nueva etapa con grandes retos por delante, orientados a garantizar los valores de justicia e imparcialidad, así como a construir instituciones más cercanas, más humanas y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.

“Esta reforma no es de forma, es de fondo, y responde al momento que vivimos. Se trata de un proceso que busca fortalecer la confianza de la ciudadanía, acercar la justicia al pueblo y dar pasos firmes hacia una transformación profunda”, aseguró la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Desde el Palacio de Gobierno, acompañada por integrantes del Gabinete estatal, representantes de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía estatal, la titular del Ejecutivo subrayó que el nuevo rostro del Poder Judicial debe ser más humano, más cercano y verdaderamente al servicio de la gente.

“A quienes hoy concluyen esta etapa, les reitero mi reconocimiento. Y a quienes la inician, les deseo que encuentren en su labor diaria no solo el cumplimiento de la ley, sino también el orgullo de servir al pueblo del Estado de México con honestidad, cercanía y un profundo amor por su tierra”, señaló la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En su intervención, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, señaló que la coordinación entre poderes se verá fortalecida con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, de acuerdo con la reforma a la Ley de Seguridad expedida por el Congreso estatal.