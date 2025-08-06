Caro Quintero y “El Mayo” Zambada libran pena de muerte

La DEA olvida “venganza”

EU no buscará la pena capital para los capos mexicanos, ante la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad

La fiscalía federal de Estados Unidos desistió de buscar la pena de muerte en sus casos contra el capo del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero, el narcotraficante acusado de orquestar el asesinato de un agente de la DEA en 1985, y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. indicó en tres documentos judiciales diferentes el retiro de la petición de condena capital correspondiente a las tres acusaciones.

“El gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la Corte y a la defensa que la fiscal general Pam Bondi ha autorizado e instruido a su oficina a que no busque la pena de muerte”, se lee en las misivas entregadas a tres jueces del Distrito Este de Nueva York que llevan los casos.

En abril pasado, el Departamento de Justicia había confirmado que buscaría la pena de muerte para Carrillo Fuentes y Caro Quintero, quien enfrenta además la acusación por el homicidio de Enrique “Kiki” Camarena en 1985 en Guadalajara.

Ambos fueron entregados en febrero pasado por México para enfrentar sus procesos judiciales en EU, lo que se interpretó como una respuesta del gobierno mexicano a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de redoblar su lucha contra el narcotráfico.

En el caso de Zambada, la fiscalía indicó en junio que evaluaba una posible petición de pena capital para el acusado por los delitos de delincuencia organizada, blanqueo de dinero y narcotráfico. Entre las acusaciones en su contra está la de “liderar una conspiración multimillonaria para inundar comunidades estadounidenses con narcóticos, incluyendo el mortal fentanilo”. Por dos de los delitos que se le imputan podía ser condenado a la pena de muerte.

A diferencia de Caro Quintero, conocido como “El narco de narcos,” y de “El Viceroy”, “El Mayo” no fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por el gobierno de México, sino que fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, junto a Joaquín Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Se han declarado inocentes de cargos de narcotráfico

Caro Quintero, de 72 años, y “El Mayo” Zambada, de 75, se han declarado inocentes de una serie de cargos de narcotráfico. Se trata de dos casos distintos, pero apuntan de manera similar a dos de los narcotraficantes más reconocidos de México.

De momento se desconoce si el haber descartado la pena de muerte indica alguna posibilidad de un acuerdo de culpabilidad con uno o ambos hombres.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, se limitó a decir que la decisión del gobierno “representa un paso importante hacia la consecución de una resolución justa”. Los fiscales señalaron hace unos meses que discutían un posible acuerdo con el equipo legal de Zambada.

CDS, de los principales protagonistas en el tráfico de drogas

El cártel de Sinaloa es uno de los grupos delictivos más antiguos de México. Es uno de los principales protagonistas en el tráfico de drogas, al grado que un ex miembro del gabinete mexicano fue condenado por aceptar sobornos para facilitar las labores del cártel.

De ser un grupo regional, Joaquín Guzmán e Ismael Zambada lo convirtieron en un importante productor y contrabandista de drogas ilícitas hacia Estados Unidos, según las autoridades.

Aunque Zambada era considerado el estratega y negociador del cártel, los fiscales han dicho que también estaba involucrado en sus actos de violencia, e incluso en un momento llegó a ordenar el asesinato de su propio sobrino.

Zambada evitó la captura durante décadas, hasta que el año pasado fue detenido en Texas luego de lo que él mismo ha descrito como un secuestro en territorio mexicano. Uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, fue arrestado junto con Zambada y se ha declarado inocente en un tribunal federal de Chicago.

Caro Quintero encabezó el cártel de Guadalajara y La Casa Blanca lo ha calificado como “uno de los capos más malvados del mundo”.

Los fiscales afirman que es responsable de enviar toneladas de heroína, metanfetamina, marihuana y cocaína a Estados Unidos y que ordenó el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en venganza por una operativo en una plantación de marihuana. El asesinato fue dramatizado en la serie de Netflix “Narcos: México”.

Vicente Carrillo Fuentes enfrenta cargos por tráfico de cocaína, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. El Viceroy sucedió a su hermano Amado Carrillo, El Señor de Los Cielos, al frente del Cártel de Juárez luego de que este último fuera asesinado hace 28 años.

La organización criminal fue reconocida por haber movido toneladas de cocaína colombiana dentro de territorio mexicano en avionetas y otras aeronaves.