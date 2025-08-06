Entrega ISSSTE mil 38 credenciales con vigencia permanente en Feria de Afores 2025 en el Zócalo

Agilización de trámites

Ya no tendrán que renovar cada dos años

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, entregó mil 38 credenciales con vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas, durante la Feria Afores 2025, que tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México, del 1 al 5 de agosto.

Personal de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, a cargo de Juan Gerardo López Hernández, otorgó el viernes 1 de agosto, 231 credenciales; el sábado 2 de agosto, 228; el domingo 3 de agosto, 176; el lunes 4 de agosto, 214, y, finalmente, el martes 5 de agosto, se entregaron 189.

La jubilada Julieta Villanueva Guzmán, de la Ciudad de México, agradeció la eliminación del refrendo bianual de este trámite y reconoció el esfuerzo institucional de llevar la entrega de credenciales a puntos estratégicos.

“Está muy bien, qué bueno, porque sí era un trámite bastante engorroso. A mí se me hizo muy buena idea, la verdad es que somos personas mayores que ya no podemos estarnos trasladando en servicio público, sino en taxi, eso no genera una merma en nuestra economía”, compartió.

La nueva credencial se caracteriza por contar con un código QR y de barras, cuyo objetivo es evitar usurpaciones en los trámites y autentificar la identidad de la persona pensionada.

Por su parte, el jubilado Enrique Montiel Jiménez, proveniente de Tlalnepantla, Estado de México, compartió que un amigo le informó sobre la realización de este trámite en la Feria de Afores.

“Un amigo me mandó el mensaje de que estaban actualizando, de que las credenciales ya iban a ser permanentes (…) Es una gran ayuda no estar renovándola frecuentemente porque se vencía, ahora ya sabemos que es con vigencia permanente. (…) Me siento muy a gusto”, expresó.

Asimismo, la pensionada María Elena Molina Miranda, de la alcaldía Cuauhtémoc, señaló que esta iniciativa para acercar la renovación de la credencial a la población del ISSSTE representa un ahorro de tiempo.

“Nos da oportunidad de tener tiempo para otras gestiones. (…) Además, creo que también para el gobierno es ahorro. Ahorro en la gestión, ahorro en todo sentido, ¿no? Y respecto a la atención, muy buena porque se ve conocimiento, agilidad (…), la actitud que tienen para atendernos”, indicó.

Entre los beneficios que ofrece esta nueva credencial para personas jubiladas y pensionadas, destacan los descuentos en tiendas SuperISSSTE, contribuciones estatales y municipales, viajes, así como servicios sociales y culturales, como la entrada gratuita a ISSSTEHuixtla.

Para obtener la credencial, la persona jubilada o pensionada, afiliada al ISSSTE, debe contar con una identificación oficial vigente (INE o pasaporte); una fotografía tamaño infantil color o blanco y negro, y copia del último talón de pago.