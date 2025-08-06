México, primer país en otorgar seguridad social completa a trabajadores de aplicaciones: Sheinbaum

Avance en el acceso a derechos laborales

Se logró el registro más alto de empleo de toda la historia con 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo afiliados al IMSS

El gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que ya son 1 millón 291 mil 365 trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales con seguridad social, con lo que se tiene el registro más alto de empleo de toda la historia con 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo afiliados al IMSS al 31 de julio.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la afiliación de 1.2 millones de trabajadoras y los trabajadores de plataformas digitales al IMSS es un hecho histórico que representa un avance en el acceso a los derechos laborales y con ello se da ejemplo al mundo.

“Ahora es una siguiente etapa de la Cuarta Transformación que a trabajadores que eran considerados ‘socios’ de empresas, que no tenían ninguna seguridad social, hoy son reconocidos como personas trabajadoras y tienen derecho al seguro social; no solamente a la salud, sino a todos los beneficios del seguro social si ganan igual o más que el salario mínimo. Tienen derecho a la pensión, tienen derecho a la seguridad social de sus familias, tienen derecho a las guarderías que, además, ahora estamos ampliando los Centros de Educación y Cuidado Infantil.

“Y si tienen un salario menor al salario mínimo, tienen el derecho a ser atendidos frente a un accidente. Quiere decir que avanzamos en lo que es la Cuarta Transformación, que es el acceso a los derechos del pueblo de México. Más de un millón de personas se están beneficiando con esto; entonces, es algo histórico. Y nos da mucho gusto por el país, por lo que significa esto, por ejemplo al mundo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además de los trabajadores de plataformas digitales se observó un incremento mensual en el sector de la construcción con 24 mil 76 nuevos puestos de trabajo.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que de las 1.2 millones de personas trabajadoras de apps que ahora tienen seguridad social, el 90 por ciento son hombres y el 10 por ciento son mujeres; de ellos, el 56 por ciento tienen menos de 35 años. Además, dijo, quienes sean pensionados y sean conductores o repartidores, podrán seguir recibiendo su pensión y también se podrá continuar cotizando en Modalidad 40 del IMSS.

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, Quiahuitl Chávez Domínguez, puntualizó que, con la reforma laboral, las y los trabajadores de apps siguen eligiendo cuándo y con qué plataforma trabajar; se prohíbe a las plataformas cobrar por el uso de la aplicación; que cualquier sanción o desconexión debe ser explicada y revisada por personas, no por robots; además de que no se aumentan impuestos.

Celebra Presidenta detención de traficantes de armas

En cuanto a la detención de un grupo de personas que traficaban armas a México, Sheinmbaum Pardo señaló que esto muestra que el gobierno de Estados Unidos está correspondiendo a la petición de nuestro país para que hagan acciones para impedir este traslado de armamento de la misma manera que México impide el tráfico de drogas a ese país.

“Esta detención habla de que están prestando atención” a nuestras demandas y a la colaboración que se requiere entre ambas naciones, dijo la titular del Ejecutivo federal.

En otro orden de ideas, ratificó que su gobierno se opone a las redadas contra los migrantes en Estados Unidos, “no estamos de acuerdo con estos operativos” porque estos migrantes llegan allá por necesidad y, en segundo lugar, porque ellos sostienen la economía estadunidense.

Ratificó su postura de que los migrantes no son delincuentes en general pero en su caso, cuando se identifique a una persona que incurra en delitos que se le sancione, pero que no se generalice con la condición de la mayor parte de los migrantes.

Evita Sheinbaum debatir sobre carta de Andrés Manuel López Beltrán

Sobre la carta de Andrés Manuel López Beltrán para explicar su viaje a Japón, la presidenta Sheinbaum Pardo ratificó su postura de que el poder debe ejercerse con humildad. “No voy a entrar a un debate sobre este tema, pero sí voy a insistir en la forma de ejercer el poder porque esa es mi convicción.

A pregunta expresa sobre la postura de López Beltrán para justificar su viaje, la mandataria dijo que los gobernantes o funcionarios públicos – y los dirigentes partidistas también lo son- deben ejercer el poder con humildad porque «a nosotros nos juzga el pueblo».

Ante la pregunta de que si tiene buena relación con él, la mandataria contestó que tine buena relación con todos, hasta con adversarios, no es un asunto personal, dijo Sheinbaum.

Asistirá CSP a instalación de nueva Corte

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sí tiene previsto asistir a la toma de posesión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se realizará el próximo 1 de septiembre.

La jefa del Ejecutivo adelantó que ese mismo día presentará un informe sobre los primeros 11 meses de su gobierno. “Y sobre el primero de septiembre, bueno, el primero de septiembre va a ser un informe, aquí en Palacio, el informe de los primeros 11 meses de gobierno y una visión hacia adelante”.

Celebró que en las ceremonias con motivo de la instalación de la nueva Corte se incluya la participación de pueblos originarios, como lo anunció el futuro presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz.

La mandataria destacó que la reciente reforma al Poder Judicial representa “una gran ventaja” al crear el Tribunal de Disciplina Judicial, que permitirá sancionar actos de corrupción o conflictos de interés cometidos por jueces y magistrados. Subrayó que, a diferencia del actual Consejo de la Judicatura, el nuevo esquema separa funciones y fortalece la rendición de cuentas.

Adelantó que en septiembre se discutirán y aprobarán nuevas leyes para garantizar que los procesos judiciales sean más expeditos, evitando casos que se prolongan durante años, como ocurre actualmente en litigios fiscales. Afirmó tener la certeza de que el nuevo modelo judicial será “mejor que lo que hay hoy”.

Respecto al anuncio de Aguilar Ortiz sobre recibir un bastón de mando de pueblos originarios, la Presidenta consideró que se trata de un acto simbólico y profundamente significativo. Recordó que el reconocimiento a los pueblos indígenas está en el centro de la transformación y que su legado histórico y cultural es parte de la grandeza de México.