Rechazo de vecinos a nuevos puntos de consumo de cannabis en CDMX

Dos días de manifestaciones

Fueron reubicados en zonas cerca de escuelas y comercios, se quejan habitantes

Luego de que el gobierno de la Ciudad de México reubicara tres espacios para el consumo lúdico de cannabis en el Monumento a Simón Bolívar, la Plaza de Lectura José Saramago y en la Plaza de la Concepción, en la alcaldía Cuauhtémoc, los vecinos de las zonas expresaron su total rechazo.

Habitantes de las colonias Centro y Guerrero -por segundo día consecutivo- se manifestaron en el Eje Central, Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Mina, en contra de la reubicación de la “Comuna 4:20”, un espacio tolerado para el consumo de marihuana que se encontraba al exterior del Metro Hidalgo.

Las manifestantes comentaron que no hubo algún consenso previo a la reubicación y afirmaron que en la zona existen muchas escuelas y son áreas comerciales muy concurridas, por lo que señalaron molestias por el olor, además de que consideran que se vulnera la convivencia.

“No hubo ningún consenso, simplemente amanecimos con que los trasladaron para acá y aquí hay muchas escuelas yen esos puntos hay venta de droga y las autoridades nos dijeron que ya tienen un acuerdo, pero entre ellos los que consumen y el gobierno, a los vecinos no nos tomaron en cuenta “, comentó Oscar Ruiz, habitante afectado.

“Usted va a querer que en su unidad o donde convive, salga usted y que estén ahí fumando. Que no pueda ni abrir sus ventanas ni nada porque se sube todo el aroma. Estamos de acuerdo que hagan lo que quieran, es su cuerpo, pero que no afecten a terceras personas”, señalaron otros vecinos.

La Plaza de la Concepción está frente a una secundaria y a pocos metros de una escuela de nivel medio superior, situación que contradice la versión oficial de la Secretaría de Gobierno capitalina, que asegura que los puntos fueron seleccionados en áreas de menor tránsito para evitar afectaciones.

También, los vecinos acusaron que en estos espacios tolerados, además del mal olor a mariguana, hay venta de droga, riñas, por lo que se vuelven lugares inseguros que afectan a la comunidad.

“Es un grupo de gente que se reúne sólo para fumar, vende, ofrece y es un punto rojo, un lugar no seguro, nosotros no estamos en contra, pero que los ubiquen en un lugar donde no molesten, donde no envicien a los niños y no se convierta en un lugar inseguro”, explicó otro de los habitantes.

Para Víctor Novoa, responsable de la “Mesa de Información 420”, este modelo busca ser replicado en otras zonas de la capital, para atender a consumidores de diferentes áreas. Señaló que a estos espacios acude una amplia variedad de personas, desde vecinos y oficinistas hasta estudiantes universitarios.

La reubicación oficial

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, manifestó el pasado lunes que los tres nuevos puntos para el consumo lúdico de mariguana, denominados “Comuna 4:20”, tienen como objetivo crear espacios de tolerancia para el consumo individual, de manera responsable y conforme a lo establecido en la ley.

“El objetivo es que no se generen en estos espacios otro tipo de delitos; es decir, garantizar espacios y lugares que cumplan con reglas y que no se conviertan en un problema”, aseveró.

Asimismo, puntualizó que el retiro de los dos campamentos para consumo cannábico del pasado lunes fue en atención a denuncias de la ciudadanía sobre lo que estaba ocurriendo en dichos lugares, donde además se logró dialogar con los distintos grupos y, de manera afortunada, se realizó la reubicación.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que se firmó un convenio con tres grupos para garantizar que no haya venta ni intercambio de cannabis, que no se permita el consumo de otras sustancias ni se moleste a los transeúntes de dichas zonas.

“Los tres puntos donde estaban había mucho flujo de gente saliendo del Metro Hidalgo, en la Estela de Luz, en la entrada de Chapultepec y en Avenida Juárez; eran tres puntos muy transitados por personas, y en los otros espacios creemos que la convivencia entre ciudadanos y los propios consumidores se puede dar de otra manera”, señaló.

Cravioto Romero aseguró que, para garantizar que se cumplan dichos acuerdos, se designará a una persona de la Secretaría de Gobierno que acompañe en cada punto, quien estará verificando permanentemente que se cumplan los acuerdos a los que se llegó: desde el tiempo de estadía, cuántas personas pueden estar, el no consumo de otras sustancias y la limitación de la posesión de cannabis en estas zonas.

“Si no cumplen, se retiran. Ellos también tienen que ayudar a que se cumplan estos acuerdos, y si ven que hay otro tipo de actividades, que nos avisen y el gobierno actuará en consecuencia, porque no se va a permitir que se viole la ley”, finalizó.

Las autoridades establecieron que el acceso será exclusivo para mayores de 18 años, con horario de 8:00 a 20:00 horas y aforo máximo de 100 personas. Está prohibido el ingreso de motocicletas, cualquier actividad comercial y el consumo de otras sustancias.

Nuevas normas de puntos cannabicos

La estancia máxima permitida es de 40 minutos por persona.

Queda estrictamente prohibido el acoso y cualquier acto de violencia.

No se permite la compraventa de cannabis, únicamente el consumo personal.

Cada persona solo puede portar la cantidad legalmente establecida para uso individual.

No se permite tomar fotografías ni grabar video dentro del perímetro asignado.

Está prohibido el consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas.