El estado de Aguascalientes se incorpora a la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo

Presenta Sectur 4 eventos

Se busca posicionarlo como un destino competitivo a nivel nacional e internacional durante todo el año

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, presentaron la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, Aguascalientes 2025.

“México se tiene que vivir en sus 32 estados, y todos cuentan con una cartelera excepcional. La política de Turismo Deportivo permite que, durante los meses de menor afluencia, destinos como Aguascalientes mantengan alta su ocupación hotelera”, afirmó la titular de Sectur.

Con la incorporación de Aguascalientes a esta estrategia nacional, se busca mitigar la estacionalidad turística mediante la realización de cuatro eventos deportivos que, en conjunto, generarán una derrama económica estimada de 75 millones de pesos (mdp) y atraerán a más de 9 mil turistas.

Josefina Rodríguez destacó la sólida infraestructura deportiva del estado, que incluye albercas olímpicas, velódromos, estadios y centros de convenciones, condiciones ideales para recibir eventos de alto nivel.

“Está próximo el Campeonato Nacional de Charrería Infantil y Juvenil, así como el Torneo de la Amistad. Además, la Feria de la Uva está rescatando el valor del vino mexicano, con más de 250 marcas producidas en el estado. Aguascalientes tiene mucho que ofrecer, y es ya un referente del turismo vinícola, deportivo y cultural”, subrayó.

Por su parte, la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel agradeció la coordinación con la secretaria Rodríguez Zamora y con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo: “Aguascalientes hace equipo con México, porque México es el equipo de todos. Somos un estado que compite a nivel nacional e internacional, y que quiere que el mundo conozca nuestras maravillas naturales, la grandeza de nuestra historia y el talento de nuestra gente”.

Resaltó que Aguascalientes es un estado donde el deporte y el turismo se viven todo el año, con eventos como la Feria Nacional de San Marcos, el Festival de Calaveras, la Ruta del Vino y la Feria de la Uva, así como una infraestructura de primer nivel para el turismo deportivo y de negocios.

Como parte de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo 2025, Aguascalientes será sede de cuatro eventos de alto impacto. El primero es el Campeonato Nacional Supremo de Baloncesto 2025, que se realizará del 29 al 31 de agosto en sedes como el Gimnasio Olímpico, la Unidad Deportiva Rodolfo Reyna Soto, el Gimnasio Norberto Mena y el Deportivo Ferrocarrilero; entre otros. Se espera la llegada de 3 mil visitantes y una derrama económica superior a 35 mdp.

El segundo evento será el Fitness Racing “Hyathlon Aguascalientes 2025”, una competencia innovadora que integra carrera pedestre, ciclismo y pruebas funcionales, y que se llevará a cabo el 27 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes; se prevé la asistencia de 934 visitantes y una derrama de más de 7.4 mdp.

Posteriormente, el 3 y 4 de octubre, el Velódromo Olímpico será sede del Gravel Aguascalientes “El Gigante de México”, una experiencia de ciclismo diseñada para mostrar los paisajes, la cultura y la gastronomía del estado. Este evento espera reunir a 400 personas y generar una derrama de 4.7 mdp.

Finalmente, del 21 al 23 de noviembre, se celebrará el Campeonato Nacional Tlatoani Cuauhtémoc Aguascalientes 2025, de la disciplina Lima Lama, en el Gimnasio IDEA, que reunirá a escuelas y academias de artes marciales de todo el país, promoviendo valores entre las nuevas generaciones, y se estima una asistencia de 2 mil 850 personas y una derrama económica superior a los 27 mdp.

Durante la presentación, se contó con la presencia del director del Instituto Estatal del Deporte de Aguascalientes, Arturo Fernández Estrada; del presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, José Luis Sosa Limón; del secretario de Turismo del estado, Mauricio González López; del presidente de la Federación Mexicana de Baloncesto, Israel Hermosillo Hernández; del presidente de la Federación Mexicana de Lima Lama, Cesar Fernández Montiel; del director

técnico de Gravel Aguascalientes «El Gigante de México 2025”, Guillermo Armando Gutiérrez Martínez, entre otros.