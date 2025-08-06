Susa presenta su más reciente sencillo “Detente”

Un rockabilly pop que te invita a poner limites

Alista varias presentaciones en vivo para septiembre y octubre

Por Arturo Arellano

Susa es una cantante y compositora mexicana con una trayectoria sólida y diversa. Nació el 26 de septiembre de 1981 en la Ciudad de México y desde temprana edad demostró una vocación innata por el canto y las artes escénicas.

Su carrera musical comenzó a finales de la década de los noventa como parte de proyectos como The Acusthics, Dolo, Dulce Ácido y Matarile Little Rock. Sin embargo, fue en 2020 cuando lanzó su primer material discográfico como solista, titulado Tan Lejos, donde además se consolidó como compositora.

En 2024, participó en las celebraciones del 1 y 2 de noviembre con Catrinas Cantautoras en el Foro La Escafandra. Posteriormente, ofreció presentaciones en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM (25 de noviembre) y en el Teatrino del Foro Shakespeare en la colonia Roma (27 de noviembre).

Más recientemente, el 7 de mayo de 2025, se presentó en vivo en UniRadio 99.7 FM —emisora de la Universidad Autónoma del Estado de México— como parte del programa Somos UAEMéx Live.

Detente: El mensaje detrás del sonido

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Susa compartió detalles sobre su nuevo sencillo “Estoy promocionando ‘Detente’, una canción que toca el tema de poner límites. Tiene un mensaje claro y firme: detener a las personas que no nos tratan como merecemos. Es algo fundamental en las relaciones y en la vida. Esta vez lo transmito a través de un estilo rockabilly pop que ya está disponible en todas las plataformas”.

La artista subraya que la intención principal de la canción es fomentar el autocuidado y la defensa personal, sin recurrir a la confrontación “Lo importante de este mensaje es saber decir ‘no’ ante faltas de respeto, alzar la voz sin buscar peleas, sino poniendo límites y sabiendo retirarse. Si permanecemos en dinámicas tóxicas, estamos perdidos. Hay que aprender a marcar distancia, cuidar nuestra energía y seleccionar con quién nos relacionamos, sea afectiva o profesionalmente. Incluso en los trabajos puede faltar reciprocidad”.

Susa encuadra su proyecto dentro del género ‘alterlatino’, explorando diversos sonidos sin atarse a etiquetas “Detente no es completamente rockabilly ni pop rock. Tiene un poco de todo. También tengo canciones con tintes de reggae, blues, cumbia, soul… Me gusta crear desde la variedad. Al final, me considero creativa y, gracias a la tecnología, puedo experimentar sin necesidad de encasillarme”.

El camino propio y la autenticidad como brújula

Convencida del poder de la autenticidad, Susa comparte una visión esperanzadora sobre el panorama artístico “Siento que el sol sale para todos. Yo voy armando mi camino, busco espacios, puertas que se abren. Cada quien va en su andar dentro de la música. La gente responde a lo que es honesto, alegre, real… a los mensajes claros. La música es noble, conmueve, es maravillosa”.

Durante 2024 estrenó tres canciones; en 2025 suma dos más y planea el lanzamiento de otra próximamente. Además, tiene preparada una serie de presentaciones en vivo que forman parte de su gira actual:

Próximas fechas en la Ciudad de México: -7 de septiembre | Festival multidisciplinario CulturCon — Alameda Central (de 13:00 a 14:00 h) -21 de septiembre | Café Chaplin — colonia Portales -26 de septiembre | Pulquería Los Insurgentes — celebración de su cumpleaños -18 de octubre | Casa California