La UAEMéx refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la ciencia y las humanidades

Trece proyectos fueron seleccionados en convocatorias de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue seleccionada con 13 proyectos de investigación dentro de las convocatorias que anualmente emite la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) del Gobierno de México.

De los trece proyectos de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, cinco de ellos forman parte de la convocatoria “Proyectos de Investigación Científica y Humanística en Ejes Estratégicos 2025”, la cual tiene la finalidad de impulsar la investigación en diversos campos y áreas de conocimiento científico y humanístico enfocado en los ejes estratégicos en la Agenda Nacional. Estos proyectos deben de abordar retos concretos cuyos resultados incidan en el diseño e implementación de planes, programas y políticas públicas.

En tanto, cinco proyectos más fueron seleccionados en la convocatoria “Investigación Humanística 2025”, la cual promueve la atención a diversas áreas y campos del saber científico en las humanidades y ciencias sociales.

Por otra parte, dos proyectos fueron seleccionados en la convocatoria “Ciencia Básica y de Frontera 2025”, cuya finalidad es impulsar la investigación en diversos campos del saber científico, con una visión transformadora a largo plazo que contribuya al avance del conocimiento bajo parámetros de competencia internacional.

Finalmente, un proyecto fue seleccionado en la convocatoria “Maduración de Tecnologías, Mejoramiento de la Inventiva y Retos Tecnológicos para la Atención de Problemáticas Nacionales Prioritarias en la Categoría A. para la Maduración de Tecnologías y Mejoramiento de la Inventiva Orientados a la Atención de Problemáticas Nacionales”, este proyecto impulsa el desarrollo de tecnologías para dar respuesta en el corto y mediano plazo a las líneas estratégicas y los retos tecnológicos, establecidos para contribuir a la atención de demandas nacionales en favor del bienestar del país.

Con estos proyectos la UAEMéx refrenda su compromiso con la ciencia abierta para la sociedad mexiquense.

Cabe hacer mención que como parte de la última convocatoria para incorporarse al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), la UAEMéx sumó, al 5 de agosto de 2025, un total de 938 personas investigadoras en este padrón confirmando la calidad académica y el trabajo arduo que la institución realiza en las ciencias y humanidades.

Inician actividades en 40 espacios académicos universitarios

Más de 65 mil estudiantes de 40 espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) arrancaron actividades académicas y administrativas correspondientes al ciclo escolar 2025-B, de los cuales el 30 por ciento corresponde a alumnado de nuevo ingreso.

Del nivel medio superior, se registraron actividades en la totalidad de planteles (11) de la Escuela Preparatoria de la Máxima Casa de Estudios mexiquense ubicados en Toluca (5), Tenancingo (1), Atlacomulco (1), Almoloya de Alquisiras (1), Amecameca (1), Texcoco (1) y Tecámac (1).

En lo que corresponde al nivel superior, se reanudaron actividades presenciales en siete facultades ubicadas en la ciudad de Toluca (Ciencias, Ciencias Agrícolas, Ciencias de la Conducta, Enfermería y Obstetricia, Química, Medicina, así como Medicina Veterinaria y Zootecnia), así como en sus 11 centros universitarios y 8 unidades académicas profesionales.

Entre los espacios que retomaron estas actividades, también se encuentran tres institutos de investigación: Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA) y el Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU).