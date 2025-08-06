EU exigirá fianza de hasta 15,000 dólares para solicitantes de visa

Nueva estocada en materia migratoria

En la mira, personas provenientes de países considerados con altos índices de permanencia ilegal

El gobierno de Estados Unidos propone que, con un programa piloto de 12 meses, solicitantes de visas de negocios y turismo deberán depositar una fianza de 5 mil a 15 mil dólares al solicitar la entrada a ese país.

Esta nueva medida podría hacer que el proceso sea inaccesible para muchos, pues en moneda nacional, este gasto representa un desembolso de entre 94 mil y 283 mil pesos mexicanos.

El aviso publicado en la web del Registro Federal indica que el programa piloto entrará en vigor el 20 de agosto y que “es necesario para asegurar que el gobierno de Estados Unidos no asuma responsabilidad financiera si un visitante incumple las condiciones de su visa”.

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que el objetivo de este programa es garantizar que el gobierno no incurra en gastos extras cuando un visitante incumpla los términos del visado.

“Los extranjeros que soliciten visas como visitantes temporales por negocios o placer y sean nacionales de países identificados con altas tasas de permanencia, en los que la información de selección y verificación se considere deficiente, ofrezcan programas de ciudadanía por inversión, especialmente en los casos cuando un extranjero obtiene la ciudadanía sin requisito de residencia, estarán sujetos al programa piloto”, indica el documento oficial.

Según el Departamento de Estado, la autoridad consular tendrá potestad para exigir el pago de la fianza al considerar la procedencia del solicitante y la confiabilidad de los datos que puedan verificar su identidad o historial migratorio.

El programa establece la obligación de presentar la fianza como condición para obtener la visa, según explicó la propia agencia. El monto, que puede elevarse hasta 15.000 dólares, será determinado en cada caso por los funcionarios consulares tras analizar circunstancias individuales de los postulantes.

La medida excluye automáticamente a ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa, y podría contemplar exenciones puntuales dependiendo del perfil de cada solicitante.

El Departamento de Estado justificó esta acción al resaltar la magnitud del fenómeno de los visitantes que no abandonan el país una vez vencido el periodo autorizado, y recordó que en informes al Congreso se reportan cientos de miles de casos anuales de permanencia indebida.

El programa quiere sentar bases para estudiar la viabilidad administrativa y operativa de este tipo de instrumentos en el futuro, según la regla publicada en el Registro Federal.

Selección de países y condiciones de la fianza

El programa afectará exclusivamente a nacionales de países identificados como de alto riesgo por sus tasas de permanencia excedida o por presentar sistemas de verificación documental considerados insuficientes por las autoridades estadounidenses. Además, contempla a ciudadanos de naciones que ofrecen programas de ciudadanía por inversión sin requisito de residencia efectiva.

La lista definitiva de países bajo estas condiciones será anunciada en el portal oficial del Departamento de Estado al menos 15 días antes de la entrada en vigor del programa, que está prevista inicialmente para el 20 de agosto de 2025, extendiéndose hasta el 5 de agosto de 2026. Este listado podrá actualizarse durante el transcurso del piloto, siempre con 15 días de preaviso.

En cada caso, el valor de la fianza será decidido por los funcionarios consulares de acuerdo con tres niveles preestablecidos, en función de los antecedentes y circunstancias individuales del solicitante. El depósito deberá efectuarse en línea, mediante la plataforma federal Pay.Gov y utilizando el formulario I-352, explicaron las autoridades federales.

Antes de la pandemia se implementó una estrategia similar

Una versión anterior de esta política migratoria se emitió en noviembre de 2020, en la recta final del primer mandato de Trump. No se aplicó por completo debido a la dramática caída de los viajes internacionales como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Esa versión afectaba a unas dos docenas de países, la mayoría africanos, con tasas de permanencia superiores al 10%. Tradicionalmente, el Departamento de Estado ha desalentado medidas similares debido al engorroso proceso de depositar y cancelar la fianza.

Esta vez, quienes la paguen, la recibirán de vuelta al salir de país, naturalizarse como ciudadanos o en caso de fallecimiento. Sin embargo, si un viajero excede el tiempo de su estadía, podría perder el depósito para cubrir los costos asociados a su deportación.

Los ciudadanos de los países que participan en el Programa de Exención de Visa quedan fuera de la medida, y los funcionarios consulares se reservaran el derecho de condonar la fianza según sea el caso. Esta medida se suma ahora a la reciente “tarifa de integridad” de 250 dólares, que entrará en vigor en 2026, y se cobrará a los solicitantes de la mayoría de las visas de no inmigrantes, como la visa de turista, de estudiante o de trabajo, elevando el costo de algunas en casi 500 dólares.

El Gobierno no ha proporcionado una estimación del número de solicitantes que podrían verse afectados, ni un listado con los países que deberán acogerse a la norma. Sin embargo, datos de 2023 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revelan que entre las naciones con altas tasas de permanencia tras el vencimiento de la visa se encuentran Angola, Liberia, Mauritania, Sierra Leona, Nigeria, Cabo Verde, Burkina Faso y Afganistán.

Marco Rubio, como secretario de Estado, ha impulsado varias medidas restrictivas de visados: En marzo de 2025, anunció una política que prohíbe visas a funcionarios extranjeros (y familiares) que faciliten la migración ilegal hacia Estados Unidos desde países aliados.

El 30 de abril de 2025, lanzó la política “Catch and Revoke”, cancelando automáticamente visas de no-ciudadanos que infrinjan la ley estadounidense (cualquier delito, incluso menor).

El 26 de junio de 2025, utilizando la Orden Ejecutiva 14059, impuso restricciones de visa a familiares y asociados de personas sancionadas por narcotráfico (como el fentanilo).