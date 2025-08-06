Todo indica que Claudia Sheinbaum va a la Corte al inicio del nuevo Poder Judicial

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Hasta ayer, todo indicaba que la presidenta Claudia Sheinbaum había finalmente decidido acompañar a la nueva Corte de Justicia al inicio de sus tareas como un poder electo por el pueblo.

Los acompañará el próximo 1 de septiembre en la sede de la Corte en el Zócalo.

Y destacó que al arrancar esta nueva etapa en la historia de México, se irán viendo en los hechos diarios que la reforma al Poder Judicial significó “una gran ventaja” al crear el Tribunal de Disciplina Judicial, que permitirá sancionar actos de corrupción o conflictos de interés cometidos por jueces y magistrados.

A diferencia del actual Consejo de la Judicatura -que operó bajo la presidencia de la Corte-, el nuevo esquema separa funciones y fortalece la rendición de cuentas.

La mandataria indicó que en septiembre se debatirán y aprobarán nuevas leyes para garantizar que los procesos judiciales sean resueltos en mucho menor tiempo y poniendo fin a evitando una pesada burocracia que hacía que estos se mantuvieran en los juzgados durante años.

Al comentar el anuncio hecho por el nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, respecto de que arrancará su gestión con la recepción de un Bastón de Mando que le entregarán pueblos originarios, la mandataria lo reconoció como un importante acto simbólico de profundo significado.

“Pues me parece muy bien, es un símbolo. Hugo viene de un pueblo originario y es un símbolo el que pueblos de México, indígenas, pues le den un bastón de mando al presidente de la Corte”, dijo.

En este contexto, el nuevo presidente de la Corte indicó que su primer encuentro con los 9 nuevos ministros electos -igual que él- por el voto popular se realizará a las 10 de la noche del domingo 31 de agosto de este año y será “un acto republicano de los poderes que surgen del pueblo, que ese es el acto histórico y el momento inédito que estamos viviendo en el país”.

Y aclaró que desde ahora todos ellos se están preparando para que no haya ningún vacío en las nuevas tareas y responsabilidades del nuevo Poder Judicial que ellos representan.

Afirmó que tiene previsto que su presidencia le dé a la Suprema Corte “mucha fuerza… yo espero que sea desde el primer día, porque tenemos muchas tareas, muchos expedientes pendientes por resolver, algunos de ellos esenciales para la vida de la Nación”.

Los nueve ministros y ministras, subrayó, “nos estamos preparando para que no haya lagunas en nuestra responsabilidad, y para que una vez que iniciemos tomemos las decisiones que correspondan en el cambio que vamos a encabezar”.

Por lo pronto, dijo, el proceso de entrega-recepción que ya tramitamos con la ministra Norma Piña, se da en buen ritmo y en forma adecuada, sin contratiempos ni obstrucciones.

“Vamos muy bien, está fluyendo la información necesaria para tomar las decisiones y los ajustes, los cambios que vamos a tener a partir del primero de septiembre”, precisó.

Dijo que, en su encuentro con Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada mayoritaria, y con Gerardo Fernández Noroña, se definieron los formatos que tendrá la sesión nocturna del primero de septiembre para la rendición de protesta del nuevo cargo y de ahí salir a la Corte al acto central del inicio de las tareas del nuevo Poder Judicial.

Será la sesión donde los 881 jueces, magistrados y ministros electos por la ciudadanía rendiremos protesta ante el pleno del Senado.

Socarrón, burlón, Adán Augusto dice no temer nada

Adán Augusto López escuchó ayer desdeñoso, cómo sus opositores lo acusaron una y otra vez en la sesión semanal de la Comisión Permanente de estar vinculado con el crimen organizado y de sus inocultables nexos con su ex secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, como jefe del cartel de «La Barredora».

A todos respondió que él no se escuda en el fuero y no tiene miedo de comparecer ante ninguna autoridad.

“No me asusta comparecer “, reiteró sonriente.

Tres semanas después, Andy aclara:

A la opinión pública y a los militantes y simpatizantes de Morena. Considero importante aclarar lo siguiente:

Como solicité e informé verbalmente en su momento a la presidenta de nuestro partido, Luisa María Alcalde Lujá́n, con mis propios recursos, decidí salir de vacaciones a Japón luego de extenuantes jornadas de trabajo. Me trasladé a la ciudad de Seattle, Washington, y después de una escala de un día tomé un vuelo comercial con destino a Tokio, Japón. Mis adversariosy los hipócritas conservadores que sólo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del Ejército y que me hospedé en un hotel de 50 mil pesos por noche, cuando, como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno. No me extraña la agresividad del hampa del periodismo que es equivalente a la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando, pero sí me importa que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores.

No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Juárez.

En consecuencia, jamás olvidaremos hacer de nuestra vida pública una línea recta y seguiremos el ejemplo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Siempre valdrá la pena, y no es en vano, pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa y en contra de los opresores del pueblo.

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2025… Atentamente, Andrés Manuel López Beltrán.

Neta, así lo dijo el humilde y honesto juarista Andy…

