Andy no entiende

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Andy se encuentra enredado en su propia historia. No entiende que no entiende y todo lo quiere justificar, descargando sus propias culpas en entes ajenos.

Quiere jugar en las ligas mayores de la política, sin aprender el abc de la misma y cree que ser heredero es copiar un estilo sumamente conocido.

Su papá que es un amplio conocedor del país, de sus problemas, de jugar con voluntades ajenas, lo debió entrenar antes de lanzarlo a los primeros planos políticos donde todavía no encaja.

No es que la secretaría de Organización del principal partido político del país sea un gran cargo, pero su inclusión fue para darle todo el poder, por encima de la presidenta del organismo político.

Es parte del aprendizaje por lo que no lo quisieran aventar a los leones, pero sí demostrar que para él hay planes a futuro y muy buenos, con los que se pretende consolidar a la 4T como lo hicieron los priistas en el pasado.

Andy debe bajarle dos rayitas a su ego y consolidarse políticamente dentro de su partido, donde no le fue nada bien en su primera aventura electoral, la que evidenció su inexperiencia y lo “verde” que se encuentra para la política grande.

Van dos salidas a los medios, aunque sea por intermedio de un boletín, donde no mostró sensibilidad política alguna y se lanzó en contra de sus detractores.

En la primera pidió que ya no le llamaran Andy, como se le conoce desde siempre y exigió que se le denominara con nombre completo de Andrés Manuel López Beltrán, orgulloso del legado que da ese nombre.

Hasta culpó a la oposición de quererlo minimizar usando el diminutivo de Andy, aunque olvida que así le han dicho siempre, familiares, amigos y socios.

De esa forma quiso evadir la responsabilidad de la pérdida de posiciones en Durango, ciudad en la que se acuarteló para manejar la estrategia electoral en los comicios para alcaldes.

El segundo escollo en la incipiente carrera política de Andy son unas vacaciones que fueron dimensionadas y aprovechadas para mostrar que los políticos de Morena, están muy alejados de la sencillez, humildad y medianía que pregona la 4T. Por el contrario, son carentes de sensibilidad y de seguir los preceptos que su partido difunde.

Andy tuvo la mala suerte de coincidir en sus vacaciones con las de otros entes de la 4T, Ricardo Monreal en España, Mario Delgado en Portugal, Miguel Ángel Yunes en Italia y otros más y le faltó experiencia para atemperar el escándalo. Dejó dos frases que quedarán para el catálogo. Habló de unas merecidas vacaciones (tal vez sí), aunque las ensalzó con la frase de necesarias después de un extenuante trabajo y se aventó otra más de que la derecha (los opositores) le pusieron espías, lo que desató la risa de los políticos verdaderos, tanto de su partido como de los opositores.

La inexperiencia e inmadurez de Andy quedan evidenciadas y la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo otra más que recalcar lo de la humildad y sencillez que deben de tener los políticos de Morena.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com