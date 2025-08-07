Ciudadanos exigen consulta para frenar proyecto de Royal Caribbean

Mahahual, en la mira

El desarrollo contempla inversión superior a 600 mdd y ocuparía 90 hectáreas de zona costera

Chetumal.- A nueve meses del anuncio oficial del proyecto “Perfect Day México” por parte de representantes de Royal Caribbean Group, la comunidad de Mahahual ha iniciado una campaña nacional para exigir una consulta pública sobre el futuro turístico de la región. A través de la plataforma Change.org, ciudadanos, ambientalistas y académicos comenzaron la recolección de firmas para frenar lo que consideran una amenaza directa al ecosistema y al tejido social local.

El desarrollo contempla una inversión superior a 600 millones de dólares y ocuparía 90 hectáreas de zona costera, incluyendo manglares y áreas cercanas al segundo arrecife de coral más grande del mundo. Se estima que recibiría hasta 20 mil turistas por día, lo que ha encendido alertas sobre el impacto ambiental y social que podría generar.

La iniciativa ha sido duramente criticada por expertos como Morgane Vainberg, maestra en antropología y buceo, quien advierte que el proyecto afectaría zonas de anidación de tortugas marinas, hábitats de manatíes residentes, y provocaría la privatización de playas y manglares. Además, se teme una contaminación masiva por desechos plásticos, bloqueadores solares químicos y el uso excesivo de agua dulce en una región que ya enfrenta estrés hídrico.

La campaña exige:

– La cancelación inmediata del proyecto tal como está planteado.

– Una evaluación ambiental rigurosa, independiente y pública.

– El reconocimiento del derecho de las comunidades locales a decidir sobre su territorio.

– La apertura de un debate nacional sobre el modelo turístico que México necesita.

Activistas señalan que el proyecto es similar al desarrollado por Royal Caribbean en las Bahamas, donde la construcción de “Coco Cay” resultó en la exclusión de comunidades locales, destrucción de manglares y contaminación del arrecife, beneficiando casi exclusivamente a la multinacional.

La petición ciudadana no se opone al desarrollo, sino que propone un modelo turístico basado en la sostenibilidad, justicia social y respeto a los ecosistemas.

La Profepa evalúa sanción por daños en estero de Chac

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encuentra en proceso de determinar si procederá por la vía penal contra los responsables de obras ilegales en el estero de Chac, una zona de alta sensibilidad ecológica ubicada al sur del estado. La investigación se deriva de una denuncia ciudadana publicada el pasado 15 de julio, que alertó sobre afectaciones graves al ecosistema costero.

Durante una inspección conjunta con autoridades estatales, Profepa detectó rellenos con sascab sobre humedales, así como la construcción irregular de palapas, una cabaña, baños y un muelle, todo sin autorización en materia de impacto ambiental. El predio intervenido se encuentra dentro de un cuerpo de agua bajo jurisdicción federal, lo que motivó su clausura inmediata.

Según el acta circunstanciada levantada por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PPA), se configuran delitos como el relleno de cuerpos de agua y el desmonte de vegetación protegida, posiblemente palma chiit. La Profepa está a la espera de un segundo informe por parte del inspeccionado, quien tiene cinco días para presentar argumentos antes de que se decida si se procede penalmente.

Las autoridades han implementado drones e imágenes satelitales para vigilar posibles daños adicionales en otras áreas del estero, una región extensa y de difícil acceso. La gobernadora Mara Lezama recorrió el sitio junto a especialistas ambientales, confirmando afectaciones al flujo natural del agua y a especies de manglar protegidas por la norma oficial mexicana.

La PPA destacó la importancia de la colaboración entre habitantes, periodistas y autoridades para detectar a tiempo los daños al entorno natural. Aunque no se ha confirmado obstrucción directa al cauce del estero, se mantendrá la vigilancia permanente para prevenir nuevas alteraciones.