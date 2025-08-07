Denuncian en la zona sur venta fraudulenta de terrenos nacionales

Emiten nueva alerta inmobiliaria

Desarrolladores ofrecen lotes sin permisos en Bacalar, Chetumal y Tulum

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo ha emitido una nueva alerta inmobiliaria ante el incremento de operaciones fraudulentas en la venta de terrenos nacionales en la región sur del estado. Las autoridades advierten que desarrolladores sin permisos están promoviendo lotes en zonas como Bacalar, Chetumal y Tulum, sin contar con constancias legales ni autorizaciones urbanas.

José Alberto Alonso Ovando, titular de Sedetus, señaló que se ha detectado un repunte en la actividad inmobiliaria irregular, especialmente en áreas de alto interés turístico y ecológico. “Estos supuestos desarrollos no tienen permisos ni constancias de uso de suelo. Comprar ahí es arriesgar el patrimonio y contribuir a delitos contra el desarrollo urbano”, advirtió.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó en 2024 un aumento del 15% en quejas relacionadas con fraudes inmobiliarios en Quintana Roo, lo que refleja la magnitud del problema.

Los esquemas fraudulentos suelen operar a través de plataformas digitales, donde se ofertan terrenos con promesas de urbanización y servicios que no existen. En muchos casos, los predios están ubicados en zonas de reserva ecológica o ejidos sin regularización. Sedetus ha identificado sujetos que promueven estas ventas en redes sociales y páginas web, incluso recurriendo a amparos para evitar clausuras.

La falta de avances en las carpetas de investigación y la presunta complicidad de notarías y funcionarios han generado una red de corrupción que opera con impunidad, según denuncias ciudadanas y reportes oficiales.

Entre las zonas más afectadas se encuentran:

– Bacalar: con desarrollos sin permisos en áreas cercanas a la laguna

– Chetumal: donde se han detectado fraccionamientos irregulares en expansión

– Tulum: foco de especulación por su cercanía al Tren Maya y zonas protegidas

La Sedetus exhorta a la ciudadanía a no realizar compras, rentas ni promesas de compra-venta en predios que no cuenten con documentación oficial. Participar en estas operaciones puede constituir un delito y poner en riesgo el patrimonio familiar.

La alerta busca frenar una tendencia que amenaza el orden urbano, el medio ambiente y la seguridad jurídica de los compradores. En palabras de Alonso Ovando: “No se trata solo de proteger el territorio, sino de evitar que más familias sean víctimas de estafas disfrazadas de oportunidades”.