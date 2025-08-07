Zonas arqueológicas de QR son el epicentro del turismo cultural

Ambiciosa remodelación

Con Promeza, se revitalizó el patrimonio prehispánico y se posicionó al estado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Cuatro zonas arqueológicas de Quintana Roo se han consolidado como referentes nacionales en afluencia turística, tras recibir una inversión histórica de mil millones de pesos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza). Esta intervención no solo revitalizó el patrimonio prehispánico, sino que también posicionó al estado como uno de los principales destinos de turismo cultural en el país.

Las joyas arqueológicas remodeladas:

Tulum: Con 692,946 visitantes entre enero y julio, se ubica entre los tres sitios más visitados de México. Su ubicación frente al mar Caribe y su accesibilidad lo convierten en un imán turístico, aportando el 12.49% del total nacional.

Chacchoben: En el séptimo lugar nacional, recibió 152,143 visitantes, lo que representa el 2.74% del total. Su arquitectura monumental y entorno selvático lo hacen especialmente atractivo.

Cobá: Con 121,593 visitantes, ocupa el noveno puesto. Su red de caminos y pirámides escalables ofrecen una experiencia inmersiva en la cultura maya.

San Gervasio: Localizado en Cozumel, este sitio recibió 91,545 turistas, colocándose en el lugar 11 a nivel nacional. Su relevancia ceremonial para las mujeres mayas lo convierte en un espacio de profundo valor simbólico.

Las obras incluyeron mejoras en señalética, accesos, sanitarios, estacionamientos y áreas de interpretación cultural. Además, se fortaleció la infraestructura para recibir a personas con discapacidad y se implementaron estrategias de conservación ambiental.

Un dato revelador: el 61.15% de los visitantes fueron extranjeros, lo que contrasta con la media nacional, donde el 89% son mexicanos. Esto subraya el papel de Quintana Roo como puerta de entrada al patrimonio arqueológico para el turismo internacional.

La zona arqueológica de Ichkabal, recientemente abierta al público, ya ha recibido 26,817 visitantes en sus primeros siete meses. Su inclusión en el circuito turístico del sur del estado promete diversificar aún más la oferta cultural.

Cancún renueva su rostro

La Zona Hotelera de Cancún, corazón del turismo en el Caribe mexicano, vive una transformación significativa gracias al ambicioso programa de embellecimiento impulsado por el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Actividad Turística en Quintana Roo (Foatqroo). Con una inversión pública-privada que supera los 230 millones de pesos, el proyecto busca devolver el esplendor a uno de los destinos más visitados del país.

Las obras abarcan desde la modernización de paraderos de autobuses —15 ya intervenidos y equipados con energía sustentable— hasta la colocación de nuevas luminarias, banquetas, sistemas de riego automatizado y poda de vegetación en todo el bulevar Kukulcán. Estas acciones no solo mejoran la estética urbana, sino que también promueven la accesibilidad y la seguridad para residentes y turistas.

De los 42 paraderos existentes, 37 están siendo remodelados con un diseño moderno y sustentable. Incorporan paneles solares resistentes a huracanes, iluminación autónoma y puertos USB para carga de dispositivos móviles. Las zonas de mayor afluencia, como los kilómetros 5 y 9 y el paradero de El Mirador, han sido priorizadas.

Una vez concluidos los trabajos del puente Nichupté, se iniciará una obra mayor de reencarpetamiento vial, prevista para el próximo año. Además, se han implementado operativos para retirar vehículos mal estacionados en las guarniciones del bulevar, en coordinación con autoridades municipales.

Este proceso marca el fin de una era: el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dejó de ser responsable del mantenimiento de la Zona Hotelera en enero de 2024. Desde entonces, el Foatqroo -que integra al gobierno estatal y a la iniciativa privada- ha asumido la gestión, con resultados visibles en menos de dos años.