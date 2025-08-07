Ricardo Arjona anuncia más fechas en Guatemala

Continúa rompiendo esquemas

Además, conquista Nueva York con doble fecha en el Madison Square Garden

El fenómeno musical que ha desatado Ricardo Arjona con su gira Lo que el seco no dijo continúa rompiendo esquemas. Tras agotar en tiempo récord las primeras 15 funciones de su residencia en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala, el cantautor guatemalteco anunció ocho nuevas fechas para su país natal, además de una segunda presentación en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, luego de que la primera se agotara en apenas seis horas.

La residencia en Guatemala ha sido más que una serie de conciertos: es un regreso emocional a los orígenes del artista. El anuncio de las nuevas fechas —27, 28, 29 y 30 de noviembre, y 4, 5, 6 y 7 de diciembre— se dio tras un emotivo reencuentro de Arjona con exalumnos de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 454, donde impartió clases hace cuatro décadas.

Durante la visita sorpresa, el artista compartió anécdotas y escuchó cómo muchos de sus antiguos estudiantes lamentaban no haber conseguido entradas. En respuesta, Arjona decidió obsequiarles boletos dobles y abrir nuevas funciones para que más personas cercanas a su historia pudieran asistir. “Ellos no sabían que yo llegaría. Y son ellos los que saben mejor que nadie ‘Lo que el seco no dijo’”, expresó en redes sociales.

La venta de entradas para estas nuevas fechas se habilitará el 8 de agosto a través de E-Ticket, con precios que van desde Q495 en palcos hasta Q1,935 en platea. En total, se espera que más de 45 mil personas asistan a esta residencia histórica, que ya suma 23 conciertos en Guatemala.

El impacto de Arjona no se limita a Centroamérica. En Nueva York, el artista agotó las entradas para su concierto del 11 de febrero de 2026 en tan solo seis horas, lo que lo llevó a anunciar una segunda función para el 12 de febrero en el mismo recinto.

Este logro reafirma la vigencia del guatemalteco como uno de los artistas más convocantes de habla hispana. Con más de 15 mil entradas vendidas en tiempo récord, Arjona se une al selecto grupo de músicos latinos que han llenado el Madison Square Garden en múltiples ocasiones. “Estoy nervioso y agradecido”, confesó en un video, recordando sus primeras visitas a la Gran Manzana.

Ambos conciertos forman parte de una gira que promete más de 150 presentaciones alrededor del mundo. La producción, a cargo de Fénix Entertainment, incluirá escenografías teatrales, músicos de alto nivel y una narrativa visual envolvente. Además, el tour acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum homónimo, Lo que el seco no dijo, que se suma a su discografía introspectiva y poética.

Lo que el seco no dijo no es solo una gira, es una experiencia sensorial que conecta pasado, presente y futuro. Desde el reencuentro con sus exalumnos en Guatemala hasta la ovación en Nueva York, Ricardo Arjona demuestra que su música sigue siendo un puente entre generaciones, culturas y emociones.

El impacto de Arjona no se limita a Centroamérica. En Nueva York, el artista agotó las entradas para su concierto del 11 de febrero de 2026 en tan solo seis horas, lo que lo llevó a anunciar una segunda función para el 12 de febrero en el mismo recinto.