Alerta Cruz Roja, delegación de Edomex, sobre expedición de “certificados médicos” apócrifos

Se pone en riesgo información personal

Toluca, Méx.- La Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México, alerta que en internet, a través de páginas apócrifas y cuentas en redes sociales, personas sin escrúpulos ofrecen supuestos “certificados médicos”, a cambio de una cantidad de dinero, haciendo transferencias bancarias y únicamente enviando los datos (nombre, edad, peso corporal, estatura) de la persona que a la que se expedirá el documento.

En las publicidades en referencia se utilizan logotipos e imaginotipos que pretenden representar emblema institucional de Cruz Roja Mexicana, lo cual constituye un engaño que puede ser considerado como fraude, además de que por ese medio se pone en riesgo información personal, lo que constituye un delito.

La Cruz Roja Mexicana alerta sobre estas prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de quienes aceptan conseguir el supuesto “certificado médico” por estos medios, ya que esta institución únicamente expide certificados médicos en sus clínicas y hospitales que opera a través de las 30 delegaciones locales en el Estado de México.

Para obtener un certificado médico auténtico de Cruz Roja Mexicana es necesario acudir físicamente a alguna de las delegaciones locales y solicitar ese servicio, pasar por un examen médico bajo supervisión de nuestro personal de la Coordinación de Servicios Médicos y cubrir una cuota de recuperación –100 pesos, en promedio–, la cual se reinvierte en la operación de nuestros servicios de atención de emergencias.

Realizar cualquier trámite en alguna dependencia o empresa con un “certificado médico” apócrifo obtenido a través de redes sociales o páginas de internet representa un fraude y puede poner en riesgo la salud y la vida de seres queridos, sobre todo en menores de edad. ¡No te dejes engañar!