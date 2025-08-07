Estamos comprometidos en recuperar la paz: Isaac Montoya

Estrategia Operativa Oriente da resultados

Naucalpan, Méx.- “La Estrategia Operativa Oriente sigue dando resultados, en Naucalpan coincidimos con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en que la seguridad no puede esperar, muestra de ello, por primera vez el municipio cuenta con 250 patrullas nuevas que, sumadas a las existentes, 445 unidades recorren todas las comunidades y refuerzan los operativos de seguridad coordinados”, señaló el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.

En la reciente Mesa de coordinación para la Construcción de la Paz que se realizó en Chimalhuacán, a la que asistió el alcalde de Naucalpan, como uno de los 11 municipios integrados a la EOO, respaldó las acciones que realiza el gobierno de la maestra Delfina Gómez. “Estamos convencidos de que la inversión en seguridad, en unidades, herramientas tecnológicas y equipamiento, así como en dignificar a los elementos de la Guardia Municipal es muestra del compromiso para recuperar la paz, la justicia y la confianza de la ciudadanía”, señaló.

De esta manera, se refuerza la estrategia de seguridad que busca atender las causas del delito, aunado a la coordinación con las instituciones de los tres niveles de gobierno, al continuar con los operativos de seguridad en todo el territorio municipal, que siguen dando resultados positivos. En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que mayo, junio y julio de este año conforman el trimestre con menor incidencia de homicidio doloso en lo que va de esta administración.

Del mismo modo, de acuerdo a los registros de delitos de alto impacto, en comparativa del mes de enero (345 eventos) vs julio (148 eventos) hay una reducción del 57.1% (197 eventos), hay una baja significativa en este delito.

Por otro lado, en cuanto al Sistema de Alerta Vehicular en el delito de robo de vehículo en la modalidad con violencia en comparativa del mes de enero (132 eventos) contra julio (45 eventos), se registró una disminución del 65.9 % (87 eventos). Respecto al delito de robo de vehículo en la modalidad sin violencia se ha registrado una reducción del 63.64 % (76 eventos), en comparativa del mes de enero (132 eventos) vs julio (56 eventos).