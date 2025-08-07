Comenzó el gobierno de Huixquilucan tercera etapa de gimnasio al aire libre

Fomentan la actividad física

Huixquilucan, Méx.- Para continuar con el fomento de la actividad física entre la población y contribuir a su salud, el gobierno de Huixquilucan inició la tercera etapa de la entrega de gimnasios al aire libre, la cual abarcará todas las zonas que conforman el territorio -Tradicional, Popular y Residencia-, con la colocación de 13 nuevos aparatos de calistenia para una mayor participación ciudadana.

Durante el recorrido por la comunidad de El Hielo con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, cortó el listón inaugural de los nuevos aparatos de calistenia, los cuales cuentan con un diseño más funcional, con lo que suman 19 estructuras de este tipo distribuidas por el territorio, con la intención de que las personas, de cualquier edad, puedan entrenar al mismo tiempo y así mejorar su condición física.

“Estamos felices de regresar al El Hielo en esta jornada de ‘Huixquilucan Contigo 24/7’ y ver el trabajo que se ha hecho. Estos aparatos de calistenia responden a sus solicitudes de implementar más espacios de actividad física al aire libre, donde adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores pueden ejercitarse y trabajar todo su cuerpo, en un ambiente sano” destacó Romina Contreras.

En compañía de vecinos de El Hielo, la alcaldesa Romina Contreras apuntó que la puesta en marcha de este primer gimnasio de la tercera etapa es una petición que se atendió como parte de las jornadas de “Huixquilucan Contigo 24/7”, pues promover el deporte en niños y jóvenes es fundamental para propiciar hábitos saludables, además de que forman parte del programa de recuperación de espacios públicos.

Hasta el momento, se han instalado este tipo de aparatos en diversos puntos del municipio, tales como Constituyentes de 1917, El Plan, Jesús del Monte, La Cañada, Las Canteras, Loma del Carmen, Parque Acequia, Parque Fuente de las Lomas del Sol, Parque Lomas la Herradura, Parque Shimon Peres, Parque Teca, San Fernando, San Francisco Ayotuxco, San Jacinto, San Martín, entre otros.